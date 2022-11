Es 24 de noviembre, y como ocurre cada último jueves de este mes, en Estados Unidos se celebrará una de las festividades más importantes de su calendario: el Día de Acción de Gracias, que conmemora la fiesta de la cosecha que compartieron los nativos americanos, una instancia que será aprovechada a fuego por la National Football League (NFL).

Y es que desde 1934, cuando el entonces dueño de Detroit Lions, George A. Richards, organizó un partido ante Chicago Bears para aumentar la asistencia del público, que fue un éxito, la competición ha instalado como "tradición" la de disputar juegos en esta jornada.

Con sólo una interrupción en su historia, entre 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, el Thanksgiving Day es el día más esperado por los aficionados de NFL, ya que habrá nada menos que tres partidos en disputa, con variados protagonistas, que los repasamos en Bolavip.

Los partidos de NFL en Día de Acción de Gracias



La jornada de 24 de noviembre comenzará en el Ford Field, en Michigan, donde Detroit Lions recibirá a Buffalo Bills, que viene de ser local en este recinto, por la Jornada 11, producto de las nevadas que afectaron a Orchard Park, a partir de las 12:30 PM (hora del Este).

A continuación, desde las 4:30 PM ET, Dallas Cowboys recibirá en el Estadio AT&T en Arlington a New York Giants, en juego clave por el Este de la Conferencia Nacional, y la jornada del Día de Acción de Gracias en NFL 2022 culminará en Minneapolis, cuando en el tradicional juego de jueves por la noche, Minnesota Vikings enfrente a New England Patriots, a contar de las 8:20 PM ET, en una Jornada 12 que continuará disputándose el domingo 27 de noviembre.