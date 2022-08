La National Football League (NFL) ha decidido apelar la decisión de la jueza Sue L. Robinson de esta semana, donde se suspendió a Deshaun Watson, incorporado esta temporada como el mariscal titular de Cleveland Browns, por seis juegos.

El fallo se dio gracias al análisis de 5 de las 25 denuncias que recibió el ex jugador de Houston Texans durante toda la temporada baja, pero al parecer la liga no ha quedado conforme por lo sentenciado por la ex jueza federal de Estados Unidos.

No se ha confirmado aún si Roger Goodell, comisionado de la NFL, participará de la audiencia donde se determinará cuál será la suspensión para el egresado de la Universidad de Clemson, pero si se dio a conocer que buscará la liga con respecto a su caso. Bolavip te cuenta los detalles.

La NFL buscará suspensión indefinida para Deshaun Watson

Según informó Adam Schefter este miércoles, la liga apelará la sanción de la jueza Sue L. Robinson, e intentará buscar un nuevo tipo de sanción a la hasta ahora impuesta para el mariscal de los Cleveland Browns, Deshaun Watson.

Roger Goodell y la NFL, de acuerdo con en el mismo reporte, buscarán una suspensión indefinida para el ex Texans, lo cual significaría estar fuera toda la temporada 2022 y reevaluar su caso una vez arranque el año nuevo de la liga.