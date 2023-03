El momento que nadie quería que llegase a la National Football League (NFL) llegó. Tom Brady ya no forma parte de los emparrillados estadounidenses, pues hace meses colocó punto y final al último capítulo de su exitosa carrera disputado con Tampa Bay Buccaneers.

Sin embargo, por más doloroso que sea, tanto el veterano ex mariscal de campo y la institución de la Florida deben seguir sus caminos. Probablemente se crucen cuando TB12 asuma su nuevo rol como comentarista de la liga para la cadena televisiva Fox Sports.

Mientras tanto, Tom Brady deberá ver cómo otro quarterback ocupa su puesto. Justamente, esa persona ha dejado claro que "nunca será como el siete veces campeón del Super Bowl", sabiendo lo importante que resulta el reto de rellenar dichos zapatos.

Baker Mayfield se sincera

El encargado para suplir a Tom Brady será Baker Mayfield, un gran talento que brilló al servicio de Cleveland Browns, pero luego salió de manera extraña del equipo. Ahora, tendrá una oportunidad de oro en una escuadra competitiva, la cual ganó un Super Bowl de la mano de TB12.

Aunque, está consciente de que suplir al considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NFL no será fácil. "Escuchen, no soy Tom Brady. Existe una razón por la cual ganó tantos Super Bowls. Es el mejor de todos los tiempos (GOAT). No hay duda de eso. No intentaré ser Tom, seré yo", sentenció Mayfield.