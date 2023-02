Un periodista le preguntó a Patrick Mahomes si Tom Brady le dio un consejo para el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles. ¡El QB respondió!

Lejos de sentir envidia el uno del otro, parece que son más cercanos de lo esperado. Justo en la temporada en la que Tom Brady anunció su segundo retiro de la NFL, Patrick Mahomes llegó con Kansas City Chiefs al Super Bowl 2023 contra Philadelphia Eagles. ¿TB12 le dio un consejo al QB de los Jefes?

Mahomes y Brady se enfrentaron en seis ocasiones con un saldo de tres victorias para cada mariscal de campo. Los dos duelos más importantes terminaron a favor de TB12 con las victorias de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers en la final de la Conferencia Americana 2019 y el Super Bowl 2021, respectivamente.

Tom Brady nunca ha dudado en elogiar a Patrick Mahomes y en la previa al Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles afirmó en su podcast ¡Let's Go! (Vamos) que “realmente me encanta ver jugar a Patrick, obviamente, porque aprecio lo que se necesita para ser ese tipo de líder que es todos los días para su equipo”.

Mahomes le concedió una entrevista ‘First Things First’ (Lo primero es lo primero), de Fox Sports, y cuando llegó el nombre de Brady a la conversación sostuvo que “cada vez que hablo con Tom intento aprender lo que más pueda. Está más que disponible para darme algún consejo y pienso que es muy genial porque es el GOAT y alguien al que quiero alcanzar. Sé que aún me falta un largo camino, solo tengo que ganar juegos de fútbol americano”.

Mahomes respondió si Brady le dio un consejo para el Super Bowl 2023

Mientras que Jalen Hurts declaró que Payton Manning le dio un consejo previo al Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, a Patrick Mahomes le preguntaron en conferencia de prensa si podía revelar el consejo que Tom Brady le dio para el Súper Tazón LVII. El QB admitió que hubo una conversación, pero...