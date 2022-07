El 22 de junio pasado, a través de sus redes sociales, Rob Gronkowski anunciaba oficialmente el término de su carrera en la National Football League (NFL), luego de 11 temporadas, nueve de ellas con New England Patriots, y las restantes con Tampa Bay Buccaneers.

El mismo día que el ala cerrada daba a conocer la noticia, su representante, Drew Rosenhaus, dejó entrever que su retiro sería retroactivo, y que la relación con el mariscal de campo Tom Brady podría provocar su vuelta a la actividad, sembrando las dudas al respecto.

Sin embargo, fue el propio Gronkowski quien quiso poner término a las especulaciones, y en un evento de la empresa de su hermano Chris, en la ciudad de Boston, fue enfático en ratificar el final de su trayectoria en NFL y su ingreso definitivo a los negocios.

Gronkowski aclara su futuro en NFL



"Terminé con el fútbol americano; amo el juego y definitivamente estoy bendecido con todas las oportunidades que me ha brindado el juego, obviamente aquí en New England Patriots durante nueve temporadas y en Tampa durante dos. Pero terminé con el fútbol y me metí en el mundo de los negocios, las empresas comerciales y solo vi lo que hay y dónde puedo encontrar mi lugar", sentenció Gronk.

Consultado por los dichos de su agente y la opción que Brady le haga cambiar su decisión, Gronkowski respondió que "Drew es el agente de fútbol americano número uno, y le encanta todo lo que tiene que ver con la NFL y le encanta ver a sus jugadores siempre jugando; Respondería, obviamente, al mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Pregúntale cómo le está yendo. Dile que lo estoy haciendo bien. Pero no volvería a NFL".