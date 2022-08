El entrenador de la escuadra de California, Kyle Shanahan, se refirió a la permanencia del mariscal de campo como back up de Trey Lance para la próxima temporada.

Tras varias semanas de rumores entorno a su futuro en la National Football League (NFL), finalmente Jimmy Garoppolo se quedará durante la temporada 2022 en San Francisco 49ers, con un rol completamente distinto, siendo el mariscal de campo suplente del joven Trey Lance.

Luego de confirmarse que el jugador de 22 años fuera elegido por el entrenador Kyle Shanahan como su quarterback titular para la campaña venidera, en desmedro del dos veces campeón del Super Bowl, múltiples fueron las noticias sobre su continuidad, o no, en el equipo.

Pues finalmente, previo a anunciarse la lista final de 53 jugadores para NFL 2022, los 49ers anunciaron que Garoppolo reestructuró su contrato para seguir en el equipo, y fue el propio entrenador quien celebró su permanencia para ser apoyo de Lance.

49ers celebra permanencia de Garoppolo para NFL 2022



"Tenemos un quarterback titular como suplente; esto fue para decir 'Dios mío', Jimmy Garoppolo está disponible como mariscal de campo suplente. No hay forma de que esto sea malo para nuestro equipo", afirmó Shanahan, quien agregó que "el resto de la liga tuvo la oportunidad de adquirirlo y me siento muy afortunado de que no lo hayan hecho".

Además, el entrenador de 49ers fue enfático en señalar que para NFL 2022, "es el equipo de Trey, no es nada en contra de Jimmy, tomamos esa decisión hace un año, y seguimos con eso, pero reconocemos la calidad de Jimmy. Este acuerdo tiene sentido para él y para nosotros, no hay nada que debamos pensar".