¡Tom Brady atento! Rob Gronkowski afirma que 'no estoy realmente retirado' de NFL

Estamos cerca de cumplir apenas un mes desde que, en sus redes sociales, Rob Gronkowski anunciaba el término de su carrera en la National Football League (NFL), después de 11 temporadas, las dos últimas jugando con su amigo Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers.

Por más de que días después, su representante Drew Rosenhaus indicara que el mariscal de campo podría convencerlo de revertir su decisión, fue el propio ala cerrada quien confirmó que no había pie atrás en su postura, aunque dé señales de lo contrario.

Como es el caso de la más reciente entrevista con Jenna Laine, de la cadena ESPN, donde Gronkowski enfatizó sobre su decisión de no regresar a NFL que "no estoy realmente retirado, es sólo un retiro del juego del fútbol americano, no es de la vida, porque cuando la gente empieza a jubilarse, empieza a morir".

Los dichos de Gronkowski que "ilusionan" a Brady



Estas declaraciones aparecen horas después de que su propia pareja, Camille Kostek, asegurara en Sports Illustrated sobre la postura tomada por su novio que "soy una dama honesta, y honestamente, en mi corazón, no sentí que esta (decisión) fuera para siempre... Entonces, creo que tal vez regrese".

Entre las cosas que está realizando Gronkowski fuera de NFL están sus labores en la empresa Ice Shaker de su hermano Chris, participación en comerciales y en la película 80 for Brady, donde aparecerá junto al quarterback, además de sus ex compañeros Julian Edelman y Danny Amendola.