Una de las situaciones que se ha dado a conocer, luego que Damar Hamlin, estrella de Buffalo Bills, sufriera un paro cardiaco en el juego ante Cincinnati Bengals, por la Jornada 17 de National Football League (NFL), es el trabajo que realiza con su Fundación.

La organización se denomina The Chasing M, la cual se estableció desde que el safety salió de la Universidad de Pittsburgh, y su objetivo es repartir juguetes a los niños más necesitados de la localidad, para la cual la gente puede realizar donaciones, a través de la plataforma Go Fund Me.

A través de esta vía, múltiples estrellas de NFL han realizado importantes donativos a la fundación de Hamlin, entre las que destacan figuras como Tom Brady, de Tampa Bay Buccaneers, o Robert Kraft, dueño de New England Patriots.

Brady encabeza lista de donadores a fundación de Hamlin

Según los datos exhibidos por la misma plataforma, la leyenda de 45 años entregó una donación de $10 mil dólares, misma cifra que brindó Russell Wilson, quarterback de Denver Broncos, y su esposa, la cantante Ciara; mientras que el empresario puso de su bolsillo más de $18 mil dólares, la más alta de las entregas realizadas desde la competición.

Además, se reveló que el jugador de NFL que más dinero donó a la Fundación de Hamlin fue Matthew Stafford, de Los Angeles Rams, que donó $12 mil dólares, en una campaña que hasta el cierre de esta edición ha acumulado más de $6 millones.