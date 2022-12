Por primera en 22 años de trayectoria en la National Football League (NFL), la leyenda Tom Brady está viviendo una temporada regular donde ha sufrido ocho derrotas, con Tampa Bay Buccaneers, siendo la peor de su laureada carrera.

Con siete anillos de Super Bowl a su haber, el mariscal de campo jamás había vivido una campaña con tal cantidad de derrotas, algo que genera preocupación tomando en cuenta las circunstancias en las que decidió jugar este año.

Sin embargo, el propio Tom Brady habló en conferencia de prensa sobre la actual crisis que vive con Buccaneers, e hizo un llamado a aficionados y medios para no sentir lástima por él, porque van a seguir peleando durante NFL 2022.

Brady habla de la peor temporada de su carrera en NFL



"Este no es el momento de sentir lástima por ti mismo. No eres víctima de eso. No somos víctimas por perder juegos. El sol salió hoy; así que sólo me digo: levántate, ponte a trabajar, hazlo mejor y con más determinación", afirmó el veterano quarterback.

Respecto del presente de Buccaneers en NFL 2022, con récord de seis victorias y ocho derrotas, Brady comentó que "desafortunadamente hemos tenido un año demasiado duro, pero hemos aprendido de ello y estamos tratando de ser mejores cada día para lograr ese objetivo".