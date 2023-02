Era una de las palabras más esperadas. En la misma temporada en la que Tom Brady anunció un segundo retiro de la NFL, Patrick Mahomes logró ganar un segundo título en el Super Bowl tras una polémica jugada que definió el juego Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles. TB12 opinó al respecto.

¡A los hechos! Con el marcador empatado a 35 puntos en el Super Bowl 2023, los árbitros sancionaron un castigo de sujetando por una acción de James Bradberry contra JuJu Smith-Schuster. Esta penalidad le dio una primera oportunidad a los Chiefs en la yarda once de los Eagles con 1:54 minutos restantes en el último cuarto. Para Brady estuvo bien la sanción.

Kansas City Chiefs manejó a la perfección el tiempo restante y tras un gol de campo de campo de Harrison Butker se pusieron arriba en el marcador por 38 a 35 puntos. Solo quedaron ocho segundos restantes y la historia estaba escrita. Ahora, era el tiempo de escuchar la opinión de Tom Brady.

Mientras que Patrick Mahomes celebra que se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL que gana dos premios MVP’s de temporada regular y el mismo numéro de títulos en el Super Bowl tras sus primeras seis temporadas, Tom Brady tomó el micrófono y en su podcast ¡Let’s Go! (Vamos) opinó sobre la polémica jugada que le dio a los Chiefs el Super Bowl LVII.

Tom Brady rompe el silencio sobre la polémica jugada en el Super Bowl 2023

“Creo que siempre es más fácil no llamarlo. La difícil es cuando lo llamas (sancionas) porque hay mucho escrutinio con esa llamada (castigo). Y creo que el punto es, al menos desde el punto de vista de la base de datos del receptor, ya sabes, si no vas a venir, ya sabes, digamos dentro de la letra de la ley, y vas a tirar de él. Puedes impedir que el receptor vaya a donde quiere ir y crear una atrapada de lanzamiento casi imposible por parte del mariscal de campo y al mismo tiempo del otro lado del balón. Si el receptor empuja, realmente no hay nada que DB (back defensivo) pueda hacer para hacer la jugada. Así que es una situación tan difícil porque no sabes cómo se ha llamado (estas jugadas) en el juego durante todo el día”, opinó Tom Brady en su podcast ¡Let’s Go! (Vamos).