Si bien será cuestión de una semana más para conocer el calendario completo de la temporada 2022 de la National Football League (NFL), ya sabemos cuáles serán los juegos que se disputarán en Europa, y que tendrán como protagonistas a las leyendas Tom Brady y Aaron Rodgers.

A través de sus canales oficiales, y en el programa Good Morning Football de la cadena NFL Network, la competición dio a conocer los encuentros que se disputarán fuera de los Estados Unidos, siendo los países elegidos Inglaterra, Alemania y México.

Pero será en suelo europeo donde estarán dos de los más grandes en la historia de la NFL exhibiendo lo mejor de su repertorio, partiendo por Brady, que comandará a Tampa Bay Buccaneers en el lance contra Seattle Seahawks, el domingo 13 de noviembre, a partir de las 9:30 AM (hora del Este) en el Allianz Arena de Munich, por la semana 10 de la temporada 2022.

Brady y Rodgers jugarán en Europa durante NFL 2022



Además, la liga programó cuáles serán los tres partidos que se disputarán en el Reino Unido, dos de ellos en el Estadio del Tottenham Hotspur, en Londres, donde jugará Minnesota Vikings ante New Orleans Saints (2 de octubre, 9:30 AM ET), además del lance entre Jacksonville Jaguars y Denver Broncos, de Russell Wilson, el 30 de ese mes en el mítico Wembley.

Pero el duelo más llamativo que se disputará en Inglaterra está programado para el domingo 9 de octubre, cuando Green Bay Packers haga de local en el nuevo White Hart Lane, liderados por Rodgers en la ofensiva, enfrentando a los New York Giants. Duelos imperdibles.