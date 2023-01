La liga anunció lo referido a su serie internacional de partidos para la próxima temporada, y México no está incluido en esos planes. Bolavip te cuenta los detalles.

La NFL no va a México: Los equipos que participarán de la International Series en 2023

Todos los años, la National Football League (NFL) se da el lujo de demostrar que es una liga global con su serie internacional de partidos, donde distintos equipos y figuras de la liga pasean por el globo jugando fútbol americano.

Es así como hemos visto a grandes figuras como Tom Brady o Patrick Mahomes visitar otros países y jugar en algunos de los escenarios más fascinantes por fuera de los Estados Unidos. Y eso no frenará en el 2023.

La NFL ya anunció los equipos que oficiarán de locales en su serie internacional de partidos, el cual este año incluirá juegos tanto en territorio británico como en Alemania, pero no en México. Bolavip te cuenta todos los detalles.

NFL confirma equipos que irán a Inglaterra y Alemania

La liga, en un comunicado, oficializó las franquicias que estarán oficiando de local en los partidos del NFL International Series. Aún no se dieron lasa fechas ni los rivales de los mismos, y todavía no se saben los estadios de Alemania. México no tendrá su partido debido a las renovaciones que se están haciendo en el Estadio Azteca.

Buffalo Bills y Tennessee Titans son los equipos designados para hacer de local en el renovado estadio de Tottenham, mientras que Jacksonville Jaguars volverá a jugar un partido de temporada regular en Wembley. Kansas City Chiefs y New England Patriots serán los que viajarán a Alemania.