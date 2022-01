Cuando contrataron a Antonio Brown a mitad de la temporada pasada de la NFL, Tampa Bay Buccaneers y sobre todo Tom Brady, recibieron una gran cantidad de críticas por lo peligroso que era traer a un jugador conflictivo como el receptor ex Pittsburgh Steelers.

Sin embargo, hasta este domingo por la tarde, Brown había justificado esa confianza y venía teniendo una gran temporada. De hecho, este exabrupto y repentino abandono podría costarle $1 millón de dólares que tenía en incentivos de acuerdo a un par de estadísticas.

La acción sorprendió a todos y no parece haber una razón realmente detrás de su acto. Según el periodista TJ Rives de la misma franquicia, el coach Bruce Arians lo había dejado en el banquillo y allí fue cuando el WR decidió marcharse. ¿Habrá sido por no dejarlo jugar y completar dichos incentivos? Lo cierto es que Tampa caía ante los New York Jets y la acción no le habrá gustado nada a Brady.

VIDEO: Antonio Brown abandona a Tom Brady y los Bucs

Como se ve en el video, Brown comenzó a quitarse los protectores del cuerpo junto con la camiseta y como si no fuera suficiente, también se quitó la musculosa y quedó con el torso al desnudo. Así, se marchó del estadio en el medio del partido mientras saludaba a los fanáticos en las gradas. Por suerte, Tampa venció a los Jets.

Luego del partido y en conferencia de prensa, Bruce Arians anunció que Antonio Brown no pertenecía más a la franquicia. "Él no es más un Buc. Ese es el fin de la historia, hablemos del juego", dijo el entrenador, que se veía un tanto enojado con el tema.