La leyenda de Tom Brady en la NFL tendrá un capítulo más en el mejor fútbol americano del mundo. En esta ocasión, TB12 asumirá un rol que nunca ha desempeñado en los emparrillados tras 23 años de carrera. ¿Podra ganar otro Super Bowl? Bolavip te cuenta los detalles.

El primero de febrero de 2023 quedara en la historia de la NFL como el día en el que Brady anunció su segundo retiro del fútbol americano. Por ahora, parece definitivo, pero lo rumores de un regreso a las canchas no tardaron en aparecer. Sobre todo por los anuncios que ha hecho TB12.

Tom Brady pidió luces en tono de drama y aunció: “Tengo un nuevo equipo”. ¡Boom! La bomba explotó, pero no era lo que la afición de la NFL esperaba. Se trataba de la unión de TB12 como patrocinador del equipo Hertz Jota que competirá en la edición 100 de la carrera de las 24 Horas de Le Mans. Ahí no iban a parar las sorpresas del exquarterback de Tampa Bay Buccaeneers y New England Patriots.

Acuerdo total: El nuevo equipo de Brady en la NFL

El 23 de marzo de 2023 Tom Brady anunció que empezaba a ser parte del equipo Las Vegas Aces que juega en la WNBA: baloncesto femenino de Estados Unidos. Con dos nuevos equipos a bordo, llegó el momento que TB12 regresara a la NFL con su nueva organización.

Según informó Albert Breer, del portal Sports Illustrated (Deportes Ilustrados), hay un acuerdo total para la venta de una participación minoritaria de Las Vegas Raiders al mismísimo Brady que ya fue presentado a la NFL. De esta manera, solo falta la aprobación por parte de la liga para que se haga oficial el nuevo equipo de TB12 en los emparrillados como propietario.