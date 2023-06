El plan de New York Giants para que Saquon Barkley se quede con la franquicia

Tras una temporada baja donde ya hemos tenido los principales eventos (Draft y Agencia Libre), el fútbol americano de la National Football League (NFL) comienza con los entrenamientos obligatorios en cada una de sus franquicias. New York Giants, en el inicio de los suyos, se encontró con una muy mala noticia.

Los conducidos por Brian Daboll, al tomar la presencialidad, se toparon con la anunciada situación de que Saquon Barkley, uno de los jugadores clave de su ofensiva, no se presentó a entrenar a la par de sus compañeros. Y esto, para New York, no debería ser una sorpresa.

Barkley no ha firmado su etiqueta de franquicia y las negociaciones para llegar al mismo puerto en un acuerdo económico no están terminadas, pero los Giants parecen tener un intento final por retener los servicios de uno de los corredores más destacados de la NFL. Bolavip te cuenta los detalles.

El plan de Giants para quedarse con Saquon Barkley

El conjunto de la Gran Manzana espera retener a su corredor estrella Saquon Barkley, quien no firmará la etiqueta de franquicia que le pagaría US$10.1 millones al año. Para eso, debió subir la última oferta que le había hecho a su estrella, la cual, según reportes, se valoraba en US$12.5 millones al año.

Los Giants volverán a una oferta inicial que le habían hecho en su momento al egresado de Penn State, la cual está valuada en US$14 millones al año. Según Ian Rapoport, de NFL Network, esta podría ser la última oferta que presente el conjunto de New York a su figura del ataque.