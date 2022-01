Llegó el 2022 y con ello se aproxima el Super Bowl LVI. Allí, Tampa Bay Buccaneers espera estar para defender su corona. Sin embargo, la batalla por la gloria de la National Football League (NFL) no será fácil y deberá deshacerse de varios rivales fuertes para lograrlo.

Por otro lado, Eminem también se prepara para presentarse por primera vez en el show del medio tiempo del partido que paraliza a los Estados Unidos. A sus 49 años, la oportunidad de cantar en uno de los mejores eventos finalmente llegó.

Ahora, Slim Shady no estará solo, pues Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. El nexo del oriundo de Detroit con Dre, quien lo descubrió, de seguro creará una química increíble sobre el escenario de Los Angeles.

Eminem Super Bowl 2022: Posibles canciones

Desde hace varios meses se habla de que todo el conjunto de artistas que se presentará en el Super Bowl LVI, entre ellos Eminem, preparan canciones totalmente nuevas. Snoop Dogg ha afirmado que será 'legendario' para la historia del hip-hop.

Ahora, Slim Shady podría interpretar éxitos legendaros que hagan saltar a los aficionados de sus asientos: Lose Yourself, Sing For The Moment y Higher pueden ser grandes opciones para cantar, así como también Stan.También, Forgot About Dre suena como posibilidad.