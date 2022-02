La National Football League (NFL) espera ansiosa por la llegada del Super Bowl 2022, su partido más importante del año, el cual se jugará este domingo 13 de febrero entre Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams en el SoFi Stadium de Los Angeles, California.

A pesar de ser un evento que acapara la atención de millones de personas alrededor de Estados Unidos y el mundo, el ojo del espectador seguramente estará puesto en aquellos famosos que asistan al evento, tal y como ocurre temporada tras temporada.

Sin contar a los artistas que participarán del Show de Medio Tiempo del Super Bowl, los cuales seguramente den un espectáculo para el recuerdo, Bolavip te cuenta acerca de las celebridades que podrían asistir este domingo 13 de febrero a la cita más importante del fútbol americano.

Los famosos que asistirán al Super Bowl LVI

Si bien todavía no hay una confirmación oficial (tomémoslo como un “hasta que no los fotografíen no se canta victoria”), se espera que varias personalidades asistan al evento más importante del fútbol americano en el año.

Por los Bengals, y si siguen su fanatismo, podríamos llegar a visualizar a George Clooney, actor de la película La Tormenta Perfecta, o Beyoncé, cantante, quienes apoyaron a Cincinnati cuando logró sacar su boleto a Los Angeles.

Por el lado de los Rams, personalidades de la ciudad seguramente se hagan presentes en el SoFi Stadium, tales como la figura de Los Angeles Lakers, LeBron James, o el humorista Kevin Hart o la banda Red Hot Chili Peppers.