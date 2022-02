Los Angeles Rams no contará con su ala cerrada Tyler Higbee en el encuentro más importante del año. ¿Podrán reemplazarlo?

El mundo deportivo se paralizará esta noche con el Super Bowl 2022 siendo jugado en el SoFi Stadium de Los Angeles, donde el equipo local, los Rams, enfrentarán a los sorprendentes Cincinnati Bengals en un partido que promete fuegos artificiales.

Parte de esa promesa es el juego ofensivo del conjunto angelino, el cual llega en uno de los mejores momentos de esta temporada, con un llamado de jugadas excelso por parte de Sean McVay y un muy buen nivel de su mariscal adquirido para este año, Matthew Stafford.

Pero los Rams tendrán una baja sensible este domingo, ya que se confirmó que el ala cerrada Tyler Higbee no podrá estar en la cita máxima del fútbol americano, al ser colocado en la lista de lesionados por no poder recuperar de una lesión en la rodilla. El linero Joe Noteboom tampoco será de la partida.

¿Quién reemplaza a Tyler Higbee en Rams?

Perder a Tyler Higbee sin dudas es un golpe a las expectativas ofensivas de Los Angeles Rams para su enfrentamiento con Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI. El conjunto angelino dependerá del rendimiento de Kendall Blanton, quién atrapó cinco pases para 57 yardas en el Juego de Campeonato de la NFC.