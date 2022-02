El mundo deportivo se paralizará esta noche con el Super Bowl 2022 siendo jugado en el SoFi Stadium de Los Angeles, donde el equipo local, los Rams, enfrentarán a los sorprendentes Cincinnati Bengals en un partido que promete fuegos artificiales.

Parte de esa promesa es el juego ofensivo del conjunto angelino, el cual llega en uno de los mejores momentos de esta temporada, con un llamado de jugadas excelso por parte de Sean McVay y un muy buen nivel de su mariscal adquirido para este año, Matthew Stafford.

El éxito del ataque de los Rams también pasa por el juego de sus receptores, una unidad que sumó a Odell Beckham Jr durante la campaña regular. OBJ podría jugar el primer Super Bowl de su carrera… o podría perdérselo por razones familiares, las cuales no podrían haber llegado en peor momento para la ex figura de New York Giants y Cleveland Browns.

OBJ podría perderse el Super Bowl

El receptor estrella de Los Angeles Rams, Odell Beckham Jr, podría perderse el Super Bowl LVI gracias a la dulce espera: él y su esposa, la cantante Lauren Wood, esperan su primer hijo, el cual se espera que nazca este mes. “Quiero verlo nacer, así que me quedaré atento”, declaró la estrella de la NFL esta semana en conferencia de prensa. ¡Que timing!