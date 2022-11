Cuando todo parecía que Estados Unidos iba a lograr la primera victoria en el Mundial Qatar 2022 tras un gran primer tiempo, apareció Gareth Bale y le dio vida a Gales. El partido vibrante del Grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA llegó hasta las redes sociales y los memes no se hicieron esperar con el penalti insólito que cometió Walker Zimmerman. ¡Hasta Donald Trump hizo parte!

La Selección USA manejó los hilos del partido en el primer tiempo y quien más sino Christian Pulisic para abrir el marcador con una genialidad. El número ‘10’ del USMNT filtró un pase para que Timothy Weah definiera de borde externo. ¡Gol! Y los memes se preparaban para no tener piedad con Bale, Gales y compañía, pero…

Después de un primer tiempo para el olvido, Gales sabía que en un Mundial se complican mucho las cosas si se pierde el primer partido, así que adelantó las líneas y tras anotar un penalti a ocho minutos del final, Gareth Bale decretó el 1 – 1 final. Todos los memes ya no iban en contra del ex jugador del Real Madrid, el defensor Walker Zimmerman, quien cometió el penal insólito, fue la gran víctima.

Luego de la victoria de Inglaterra por seis goles a dos contra Irán y el empate 1 – 1 entre Estados Unidos y Gales, el Grupo B del Mundial de Qatar 2022 se prepara para la segunda fecha de fase de grupos que se disputará el viernes 25 de noviembre a las 5:00 A.M. ET (Gales vs. Irán) y a las 14:00 ET (Inglaterra vs. USA). Mientras eso sucede, a disfrutar de los memes del duelo que disputaron el USMNT contra los liderados por Gareth Bale.

Los mejores memes de USA vs. Gales en el Mundial de Qatar 2022

Simulador y fixture del Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo 2022 se vive a otro nivel con Bolavip y por ese motivo traemos el simulador del Mundial de Qatar 2022 para hacer los pronósticos y conocer al campeón. ¡Un momento! Para saber cuál es el calendario y fixture, aquí tenemos el cronograma de partidos de la Copa del Mundo 2022.