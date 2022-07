El máximo goleador histórico de la Selección y leyenda de MLS aparece junto con ex jugadores como DaMarcus Beasly o Jermaine Jones entre los nominados.

Si hay que hablar del fútbol de Estados Unidos en el siglo 21, uno de los nombres que se nos viene a la cabeza es el de Landon Donovan, el máximo goleador histórico de la Selección Nacional, leyenda de la Major League Soccer (MLS) y considerado el mejor futbolista en la historia de este país.

Los números que registró el atacante nacido en Ontario, California, durante su carrera de dos décadas son abismales. 155 goles en 404 partidos disputados con siete equipos en Alemania, Inglaterra, México y su país natal; además de sus 57 anotaciones en 157 juegos con el cuadro de las Barras y las Estrellas.

Todos estos registros no hacen más que confirmar la importancia que tuvo Donovan para el fútbol de Estados Unidos, que finalmente comienza a reconocerlo, luego que su nombre apareciera entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol a partir de 2023.

El merecido reconocimiento para Landon Donovan



No es el único ex seleccionado estadounidense que aparece nominado para ingresar a la Vitrina de los Inmortales de este deporte en la Unión Americana, pues además están ex compañeros del Capitán América como DaMarcus Beasly, Ricardo Clark, Benny Feilhaber o Jermaine Jones.

Sin embargo, para que Donovan pueda ingresar al Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos en 2023, deberá superar en las preferencias a figuras que ya aparecieron este año y que no fueron escogidas, como el inglés David Beckham, el francés Thierry Henry, o el irlandés Robbie Keane.