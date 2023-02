En diálogo con la edición en inglés de Bolavip, el histórico ex portero Tony Meola apuntó a que el próximo seleccionador nacional debe ser de este país y no buscar a un foráneo.

Leyenda de Estados Unidos lanza feroz crítica por falta de entrenador rumbo al Mundial 2026: No quiere un extranjero

Ya es oficial. La Selección de Estados Unidos ha comenzado oficialmente su camino hacia el Mundial 2026, luego de confirmarse, por parte de la FIFA, su clasificación al máximo evento del fútbol mundial, pero todavía sin tener un entrenador permanente.

La decisión que tomó la Federación de Fútbol (US Soccer) al respecto fue mantener en su cargo al interino Anthony Hudson, para los próximos dos desafíos oficiales, la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro 2023, donde en ambas defiende el título.

Ante este panorama, y con varios nombres que aparecen como candidatos, desde Jose Mourinho hasta Gerardo Martino, hasta otros que se ofrecen, como Thierry Henry, una leyenda del seleccionado de Estados Unidos como Tony Meola conversó con la edición en inglés de Bolavip donde lanzó una feroz crítica por no tener un entrenador formal para el proceso rumbo al Mundial 2026.

Feroz crítica de leyenda de USA por falta de DT



"Estamos perdiendo el tiempo en este momento. Parece que vamos a perder probablemente alrededor de nueve meses, donde no tenemos un entrenador buscando a los jugadores que quiere. Sea quien sea, esa persona tardará al menos cuatro o cinco meses en comenzar a resolverlo todo. Pueden venderme desde cero todo lo que quieran, pero no tenemos un entrenador de equipo nacional", partió señalando el ex portero mundialista en Italia 1994 y en USA 1994.

En ese sentido, Meola fue enfático en señalar para el futuro técnico de Estados Unidos que "cuando le pides a la gente que se mude a una ciudad para hacer este trabajo, eliminas al 95% de tus candidatos. Los entrenadores no quieren sentarse en una habitación y hablar, los entrenadores quieren buscar jugadores, ir a ver los juegos en vivo, quieren estar en el campamento".