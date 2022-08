¡Mala noticia para el tenis! En su debut en el WTA 1000 de Toronto, Naomi Osaka no estaba jugando en su mejor nivel. Después de perder el primer set ante Kaia Kanepi en el tiebreak y perder su saque en el segundo set, la jugadora japonesa se retiró por lesión.

Osaka se acercó a la red para bajarse del torneo, quedando fuera en la primera ronda del WTA 1000 de Toronto. ¿Por qué se retiró? La nipona manifestó un importante dolor en la parte baja de la espalda.

"Sentí el dolor en la espalda desde el comienzo del partido y, a pesar de hacer todo lo posible para superarlo, simplemente no he sido capaz. Me gustaría darle crédito a Kaia por jugar tan bien y le deseo lo mejor para el resto del torneo", comentó Naomi Osaka después del partido.

¿Cómo sigue el WTA 1000 de Toronto?

Con la retirada de Naomi Osaka, la estonia Kaia Kanepi disputará la segunda ronda del torneo canadiense ante la española Garbiñe Muguruza.

Kanepi y Muguruza se enfrentaron en dos ocasiones, ganando un duelo cada una. La española derrotó a la estonia en la primera ronda del Abierto de Australia de 2014, mientras que Kaia se lo devolvió a Garbiñe este año cuando la venció en la primera ronda en Roland Garros.