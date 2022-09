Serena Williams estuvo a la altura del US Open. Cuando muchos pensaban que sería su último partido, ella se encargó de responder en la cancha.

La épica respuesta de Serena Williams tras vencer a la número 2 del mundo en el US Open

Nadie ha ganado más partidos en el Arthur Ashe que Serena Williams. 103 partidos acumula la histórica tenista estadounidense, quien se presentó al recinto con la sensación de que podría ser su último partido como profesional en singles, pero no fue así.

La ganadora de 23 Grand Slams debió medirse ante la número 2 del mundo, Anett Kontaveit, por ello, el panorama no lucía alentador para ella. Sin embargo, sus golpes ganadores y potente servicio no fallaron, y por consiguiente, se instaló en tercera ronda del US Open.

Resulta curioso cómo una victoria en segunda ronda genera tantas alegrías, cuando hace algunos años era cuestión de trámite. Lo cierto es que Williams tiene 40 años, pero su tenis sigue intocable, donde el principal factor a batallar es con ella misma, y su condición física.

La reacción de Serena Williams

Tras vencer a Kontaveit, Serena Williams fue entrevistada en cancha, dónde la moderadora le preguntó si estaba sorprendida tras haber ganado, sobre todo porque en frente tenía a la número 2 del ranking WTA.

La respuesta fue épica: "Sabes, soy Serena Williams", afirmó entre risas, disfrutando el momento y el cariño total expresado por la afición que colmó el Arthur Ashe Stadium.