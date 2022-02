El delantero estadounidense apenas ha sumado 205 minutos desde su arribo al Augsburg, algo que no le pregunta pues afirma estar en el proceso de adaptación.

Ricardo Pepi y críticas por no sumar minutos en Bundesliga: 'Debo ser paciente para triunfar'

A pesar de haber llegado como el joven goleador desde Estados Unidos, la realidad indica que el delantero Ricardo Pepi no ha podido consolidarse en su primera experiencia internacional, con el Augsburg de la Bundesliga alemana, al cual aterrizó en enero pasado.

Desde el reinicio del fútbol alemán, tras el parón por las fiestas de Fin de Año, el atacante de ascendencia mexicana apenas ha podido estar en cancha durante 208 minutos en cinco partidos disputados, dos de ellos como titular, sin hacer goles y en ninguno ha podido completar el juego.

Una situación que, sin embargo, no le preocupa a Pepi, que en entrevista con Transfermarkt aseguró que está confiado en sus capacidades para poder adaptarse a la brevedad al ritmo de la Bundesliga, y de la mano con ello, estrenarse en las redes con el Augsburg.

Ricardo Pepi responde a críticas por no jugar en Bundesliga



"Si fuera fácil todos lo harían. Soy un jugador joven que se mudó de la MLS a una de las mejores ligas y esto lleva tiempo. Es un movimiento importante, pero no siento presión. Tengo que ser paciente y trabajar todos los días para convertirme en un mejor jugador y triunfar en la Bundesliga", sostuvo el ex FC Dallas.

La actualidad de Augsburg no es la mejor, quedando en puestos de descenso en Bundesliga, ante esta situación Pepi está tranquilo y afirma que "no estoy preocupado por eso, porque siento que tenemos un buen grupo de jugadores y vine aquí por una razón. Obviamente estaba consciente de los riesgos y fue uno que asumí. Pero aquí no hay enfoque en el descenso, estamos enfocados en ir día a día".