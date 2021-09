El fútbol de Costa Rica se conmocionó en la jornada del martes 28 de septiembre, ya que Manfred Ugalde, un futbolista de 19 años anunció que no seguirá asistiendo a la selección de mayores, todo por unos señalamientos de su seleccionador tras un partido, en la pasada ventana de Eliminatorias.

Por medio de una sentida carta a través de redes sociales, el futbolista quien juega en Twente, de la Eredivisie de Países Bajos, relató para él fue bastante doloroso no integrar el equipo que enfrentó a Jamaica, el pasado 8 de septiembre, partido en el que igualaron 1-1, los Ticos y los Reggae Boyz.

“Ese día (contra Panamá fue su debut con Costa Rica) lo entregué todo, le di a mi selección todo el esfuerzo que pude dar. Quizás no fue nuestra mejor noche, pero sentí que habíamos cumplido con un resultado bueno, no el esperado, pero nos trajimos un punto que suma, y podría ser importante.



Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Esto es fútbol y es algo que puede pasar. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la Selección dio públicamente. El fútbol es un deporte colectivo y siempre había tenido la dicha de sentirme respaldado por mis compañeros y cuerpo técnico. Nunca esperé ser expuesto de esa manera. Fue un duro golpe”.

¿Qué sucedió con el entrenador colombiano a servicio de Costa Rica?

Cuando inició el octogonal de Concacaf, camino al mundial de Qatar 2022, los costarricenses visitaron a Panamá, el marcador terminó igualado a cero goles y Ugalde jugó 61 minutos. En la siguiente jornada recibieron a México y cayeron 1-0, el atacante no jugó ni un minuto y se quedó en el Banco de suplentes.

La situación se puso más compleja cuando Suárez manifestó en rueda de prensa previo al juego contra los caribeños, que el futbolista no sería tenido en cuenta debido a la cantidad de regates que falló en su primer encuentro ante los canaleros; odio que poco le gustó al futbolista y por eso tomó esa decisión.