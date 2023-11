El ex DT de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, llegó a Costa Rica para vivir un nuevo reto en su carrera, tras haber clasificado a ‘La Tri’ al mundial de Qatar 2022. En sus dos primeros partidos de estreno no la ha pasado bien, puesto que, fue goleado por Panamá en la Nations League de la Concacaf.

Las críticas para el ex DT de Ecuador llegaron en un primer momento por parte de hinchas de Costa Rica y de ‘La Tri’, sin embargo, en esta ocasión el nuevo “regaño” llegó por parte de DT ‘Tico’ como Rodrigo Kenton: “Bueno, yo creo que con todo el respeto para el señor Gustavo Alfaro, venía tal vez un poquito agrandado de la buena labor que había hecho en Ecuador. Y obviamente en el fútbol hay que siempre tener los pies sobre la tierra”, afirmó el entrenador.

Gustavo Alfaro llegó a la Selección de Ecuador en el 2020, tras un turbulento pasó de Gustavo Quinteros y fracaso en la contratación de Jordy Cruyff. En el poco tiempo que tuvo para trabajar, el DT le dio una idea de juego al equipo nacional y lo logró clasificar para el mundial de Qatar 2022 como cuarto en la tabla de posiciones.

Alfaro apenas asumió la dirección técnica de Costa Rica el pasado 2 de noviembre de 2023. De ahí que, Kenton también critique el “poco” apoyo que recibió el entrenador para su trabajo: “Yo creo que Alfaro se sintió que con lo que había hecho en Ecuador, podía venir a Costa Rica, pero él y el señor Claudio Vivas (ex DT de Costa Rica) no se pusieron de acuerdo. Vivas debía ayudarlo un poco más puesto que Alfaro no conocía el entorno, el rival y menos a los jugadores”, reveló el entrenador.

El contrato de Gustavo Alfaro con la Selección de Costa Rica es hasta junio de 2026, puesto que, el objetivo del entrenador y de la selección pasa por llegar al mundial. Si el entrenador lo consigue, finalmente tendrá una ampliación por lo que dure el torneo, tal y como pasó con Ecuador en el 2022.

Gustavo Alfaro ya habló de renunciar

Tras la nueva derrota ante la Selección de Panamá por 3a1, el entrenador argentino ya le habló a la prensa de la posibilidad de renunciar a su cargo. “Para ustedes yo tendría que presentar la renuncia. Yo sé dónde va a terminar Costa Rica, y si me tocó así, mejor”, sentenció el entrenador argentino.

¿Logrará Gustavo Alfaro clasificar a la Selección de Costa Rica al mundial?

El Mundial 2026 se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, las tres selecciones CONCACAF ya están clasificadas a este torneo, por lo cual se abre un gran ventana en la Eliminatoria. Para dicha copa del mundo clasificarán 3 selecciones centroamericanas de manera directa y 2 irán al repechaje, por lo cual, las posibilidades de que Gustavo Alfaro le logre dar vuelta al mal momento y clasifique al mundial a los ‘Ticos’ son altas. Las clasificatorias en esta región comenzarán hasta 2024.