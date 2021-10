Al final del mismo, Wanderers venció por la mínima diferencia (1-0) a Nacional, pero el duelo tuvo varias jugadas polémicas en las cuales se vieron envueltos tanto Andrés Cunha como el VAR del juego. Hasta hubo una anotación no convalidada, por supuesto fuera de lugar, que en la repetición se ve que no fue.

La situación se da semanas previas a que se jueguen las fechas de 13 y 14 de las Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, y antes de que la Conmebol anuncie a los jueces que impartirán justicia en los importantes duelos camino a la siguiente cita orbital. Por eso la duda queda es si pitará o no en la siguiente ventana clasificatoria.

Luego del encuentro, Hernán Rivero, al que le anularon el tanto, señaló:“me dijeron que estaba en una posición muy dudosa, no sé si me cobraron offside por los tapones del botín. También el penal no sancionado del primer tiempo creo que fue un poquito dudoso, pero se hubiera hablado más si Nacional hubiera empatado o ganado”.

Bruno Veglio, a quien según su parecer le cometieron una clara falta en el área grande rival señaló que: “Fue penal sí, cuando Polenta le va a pegar a la pelota yo pongo el pie adelante para cubrirla, y me pega a mí, para mí es un claro penal”, la falta no fue sancionada.

El argentino Daniel Carreño, habló de lo sucedido, pero le quitó peso al episodio porque triunfaron: “nos equivocamos todos, todavía no vi la repetición de las jugadas. Los comentarios son todos malos, los árbitros no tuvieron mucha gracia con Wanderers, pero son cosas que pasan, capaz que digo esto porque ganamos y si hubiéramos perdido encararía esto de otra manera. Considero que Andrés (Cunha) es el mejor árbitro del fútbol uruguayo”.

Cunha, recientemente dirigió en Eliminatorias, en la postergada fecha 5, la del 10 de octubre, en el partido en Caracas entre Venezuela y Ecuador, duelo que terminó 2-1 a favor de la Vinotinto sobre la Tricolor.