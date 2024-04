Más de 500 millones de euros invertidos en 36 meses, pocas alegrías y una nueva ausencia en la UEFA Champions League. Manchester United ya piensa en la próxima temporada tras un fracaso en Premier League que supone perderse la próxima Orejona. Solo tres jugadores cuentan con el slogan de intocables para INEOS de cara al futuro. Contundente medida alrededor del futuro de Alejandro Garnacho en Old Trafford. Se viene mega limpia.

A falta de 4 jornadas los Red Devils son sextos en Premier. Tiene apenas 54 unidades, 13 menos que un Aston Villa que ahora mismo iría a la Champions. Queda la Europa League como objetivo, pero sabe poco para la administración deportiva que ya se encuentra en manos de Jim Ratcliffe. Manchester United venderá buena parte de su plantel en los próximos meses si llegan ofertas que convenzan en todos los sentidos. Solo tres nombres se salvan de una temporada de horror en Carrington.

Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund y Kobie Mainoo. Son las únicas caras que ahora mismo resultan intocables para un proyecto que después de la décima campaña sin Sir Alex Ferguson no termina de encontrar una velocidad crucero. Correcto, para medios como The Sun o The Telegraph, el resto de los nombres del plantel tienen las puertas abiertas para dejar Old Trafford si traen ofertas convincentes. Es la primera gran decisión de cara a un curso 2024/2025 donde hay que dar un paso al frente en todos los sentidos.

No han sido meses fáciles. La primera campaña de Erik Ten Hag sin la guerra CR7 tuvo todo menos paz. Manchester United fue último en un grupo con Bayern Múnich, Copenhague o Galatasaray en Europa. Se dice adiós a la Champions por otros 12 meses y en la Carabao Cup se cayó en octavos por 0-3 en el mismísimo Old Trafford ante Newcastle. Solo la FA Cup, donde habrá final ante Manchester City, supone algo de luz en un curso plagado de polémicas y nombres que fueron tanto ascendiendo como bajando en el equipo. Poco para el escudo que se defiende.

Garnacho festeja uno de sus goles en Manchester United: IMAGO

Marcus Rashford, Licha Martínez, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Casemiro y hasta Antony. Todos pueden salir de un Manchester United que entiende que ha llegado la hora de un nuevo proyecto. Se debe invertir bien, en sangre joven y no en nombres rutilantes que desde hace años no terminan de explotar en Old Trafford. La cantera del club será más importante que nunca y con protagonismo desde el primer día. Por su juventud y condición de nacido en Carrington a nivel deportivo, Alejandro Garnacho esquiva de momento la limpia que se viene.

¿Hasta cuándo termina el contrato de Garnacho?

A sus 19 años el argentino sabe que pronto poco o nada puede cambiarse en su futuro. A las medidas de INEOS hay que sumarle un vínculo laboral con Manchester United que se encuentra firmado hasta el 2028. Para portales especializados su ficha se encuentra tasada en hasta 40 millones de euros. Garnacho ya es considerado presente y futuro en un gigante en horas bajas desde hace ya años.

Los grandes números de Garnacho

El rendimiento deportivo del argentino justifica la decisión de apostar por su continuidad. 44 partidos, 9 goles y 5 asistencias en medio de una plantilla en deuda en todos los sentidos. Garnacho mejora sus números de las dos últimas campañas e incluso los que Cristiano Ronaldo firmase en su tercer año por el plantel profesional del Manchester United.