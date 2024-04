El ambiente con Ronald Araújo ya venía caldeado desde aquella expulsión por la infracción a Bradley Barcola a los 29 minutos del primer tiempo del encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, que el FC Barcelona disputó contra el París Saint-Germain el martes 16 de abril en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

A raíz de esta acción, en el club blaugrana, desde diferentes sectores (directivos mediante la prensa e integrantes del plantel como Ilkay Gundogan), apuntaron al uruguayo como el máximo responsable de tirar por la borda una clasificación que estaba encaminada (el tanteador de la serie hasta ese momento era de 4 a 2 a favor de los culés).

Tal escena generó que la situación del defensor charrúa en el FC Barcelona diera un giro de 180 grados. Pasó de ser indiscutible a transferible, tanto para el cuerpo técnico a cargo de Xavi Hernández como para la junta dirigencial encabezada por Joan Laporta. Es que la institución, para equilibrar sus finanzas, discutía internamente sobre qué figura vender, hasta que la jugada con el PSG les despejó las dudas.

Y como si algo faltara para alimentar las críticas, este lunes vs. Valencia, en la primera presentación del elenco de la Ciudad Condal tras la caída en el Clásico con el Real Madrid, Ronald Araújo volvió a poner en riesgo la planificación de Xavi con un error que no es digno de su jerarquía. Le cometió un penal a Peter González tan claro que no dejó ni siquiera lugar a la polémica.

La imagen del penalti de Ronald Araújo a Peter González.

La infracción en cuestión le brindó al conjunto ché la chance de ponerse por encima en el tanteador (anotó Pepelu). Lo único que lo salvó al uruguayo, que fue amonestado por la falta, fueron los propios errores del rival, que antes de terminar el primer tiempo quedó con 10 futbolistas por la expulsión del portero Giorgi Mamardashvili.

Con esa disparidad durante la segunda mitad, al Barcelona le alcanzó para dar vuelta el marcador (4 a 2) y quedarse con 3 puntos vitales para los objetivos que se planteó para la última recta de la temporada: clasificar a la Supercopa de España y garantizar la plaza en la Champions League 2024/2025.

Las duras críticas de la prensa española a Ronald Araújo por el penal que cometió a Peter González

Ronald Araújo quedó bajo la lupa, otra vez, por la infracción que le concedió al Valencia la chance de ponerse 2 a 1. Por ejemplo, el Diario AS describió: ”Araújo, que acabó por enfadar del todo a Xavi en el área técnica, volvió a pecar de imprudente en un mano a mano a la espalda de la defensa con Peter Federico, al que derribó dentro del área con una entrada a ras de suelo”.

Por su parte, Eduardo Itturralde González, ex árbitro y comentarista de Cadena Ser, señaló: “Llega a tocar la pelota, pero la manera de entrar ya es temeraria. Araújo no puede decir que no es penalti. Aunque se vaya solo en disputa de balón es amarilla, no roja”.

Por otro lado, en Sport publicaron: ”Lamine Yamal, un poco de Fermín y la tenacidad del veterano Lewandowsky, fueron los grandes antídotos contra las frivolidades de Ter Stegen y los errores de Araújo”.

Marca arremetió con todo contra Ronald Araújo

El diario Marca no tuvo piedad con Ronald Araújo. Directamente dedicó un artículo entero para remarcar y enumerar cada uno de los descuidos del charrúa, con un título cargado de pimienta e ironía: ”Gundogan, esta vez no le digas nada a Araújo”.

Ya en las líneas del cuerpo del texto, le achacan el primer gol del Valencia anotado por Hugo Duro con visible complicidad de Ter Stegen (quiso rechazar y le dejó el tanto servido al delantero) al ”no medir bien el saque largo de Mamardashvili” y por permitir que ”el balón largo llegara” al atacante rival.

Y sobre el penalti no deja dudas que fue bien sancionado por el juez Ricardo de Burgos Bengoetxea.”Cometió un penalti de libro por llegar tardísimo. Nos está acostumbrando a errores de este tipo”, argumentó el medio de comunicación mencionado sobre el 4 con el que calificó a Araújo.