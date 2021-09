El colapso de Evergrande tiene en absoluta tensión al mundo entero. El gigante inmobiliario posee una deuda que tiene en vilo a los mercados financieros chinos y mundiales. La salida de Fabio Cannavaro del banquillo de Guangzhou FC fue explicada con la situación de la sociedad (dueños del club), pero ahora el entrenador ha salido a explicar la situación, justo luego de que se hiciera oficial su rescisión de contrato.

La crisis de Evergrande ha puesto a temblar al mundo entero. Con una deuda superior a los 310.000 millones de dólares, la sociedad ha iniciado con el recorte de gastos. La situación parece haber salpicado a su equipo de fútbol, ya que llegaron a un acuerdo con Fabio Cannavaro para poner fin a su vínculo. Vale destacar que el exfutbolista de Juventus y Real Madrid percibía unos 12 millones de euros anuales según la prensa local.

De esta forma, han puesto fin al ciclo del exjugador italiano en el banquillo luego de 4 años en el cargo. Fabio Cannavaro guió al equipo propiedad de Evergrande a llevarse la Superliga China en el año 2017, siendo la última de la seguidilla de 7 títulos ligueros consecutivos para el plantel de Guangzhou.

Ya desde la ciudad de Napoli, Fabio Cannavaro declaró ante Radio Kiss Kiss y aclaró que la crisis del titán inmobiliario no tuvo que ver con su salida del banqullo de Guangzhou FC. "Me fue bien en China. No fue una elección por la crisis de Evergrande... Ya había decidido y ya avisé al club que no volvería".

Fuente: Getty

¿Llegará a Napoli?

El italiano no quiso dar detalles sobre su futuro, pero aún así confesó su ilusión por llegar al banquillo de Napoli. Sin embargo, reconoció el gran trabajo que está haciendo Luciano Spalletti al frente del plantel partenopeo. "Sería un sueño entrenar a mi equipo favorito pero ahora hay un muy buen entrenador".