Una figura del atletismo de Estados Unidos no podrá competir en Tokio 2020 luego de haber sido notificado por haber arrojado un resultado de Covid-19 positivo.

La pandemia de Covid-19 alrededor del mundo obligó a que el Comité Olímpico Internacional retrasara un año a Tokio 2020. Finalmente, comenzó la nueva edición de los Juegos Olímpicos, pero el coronavirus no ofrece tregua, aunque el evento se está llevando a cabo en ese contexto.

En términos generales, en Tokio, este miércoles se anunció que se detectaron 3177 casos positivos de Coronavirus en la ciudad, la cifra más alta desde que la pandemia comenzó a azotar. Dentro de la Villa Olímpica, el problema no es ajeno y ya son varios los deportistas que tuvieron que abandonar la competencia por haberse contagiado.

Este jueves se confirmó que el argentino Germán Chiaraviglio había sido notificado por haber contraído la enfermedad y por eso no podrá competir en salto con garrocha. Ahora, el Comité Olímpico de Estados Unidos anunció que Sam Kendricks, uno de los grandes candidatos a quedarse con esa misma prueba, también dio positivo y no podrá estar en Tokio 2020.

Su padre y entrenador, Scott Kendricks, confirmó en Instagram la noticia: "Malas noticias para nuestro hijo. Sam fue descalificado de los Juegos Olímpicos porque los oficiales japoneses dicen que es positivo de Covid-19. Sam no tiene síntomas y no estamos preocupados por él. El sistema de testeos es muy rígido acá. No le permiten otra prueba de PCR hasta dentro de seis días, cuando la competencia habrá finalizado".

De esta forma, Kendricks se perderá de defender la medalla de bronce que ganó en Río 2016. El doble campeón del mundo, en Londres 2017 y Doha 2019, era uno de los favoritos a pelear por el oro en Tokio 2020 y no podrá darse el esperado duelo ante el sueco Armand Duplantis.

El equipo australiano de atletismo, en cuarentena

Los 63 integrantes del equipo de atletismo de Australia en la cita fueron puestos en cuarentena en sus habitaciones en la Villa Olímpica por ser contactos estrechos de Kendricks. Esperarán el resultado PCR durante las próximas seis horas. Este viernes van a comenzar las competencias de pista y campo en el Estadio Olímpico.