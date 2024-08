En el centro de atención de la competencia multicultural más grande del mundo se encuentran los mejores deportistas del planeta. Se trata no solo de una celebración al talento deportivo y la diversidad, sino también, un lugar donde los atletas pueden llegar a inspirar con sus historias de superación y éxito.

Este año, la capital francesa ha recibido a más de 10 mil deportistas y, entre ellos, algunas atletas han llamado la atención. Ellas también son protagonistas por su belleza que roba miradas, aunque se trate de increíbles atletas que han logrado llegar lejos con su gran talento y disciplina. Armamos un listado y, a continuación, te presentamos nuestro top de Las atletas más hermosas de los Juegos Olímpicos París 2024.

Anicka Delgado (Ecuador)

La nadadora ecuatoriana dijo presente en París (Instagram)

El desempeño de Anicka en París 2024 refleja su potencial y crecimiento como atleta. A pesar de no avanzar, esta experiencia le brinda valiosas lecciones y motivación para futuras competencias internacionales. La nadadora ecuatoriana llegó a los JJOO tras destacar en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, donde consiguió una medalla de Oro en los 100 metros libres.

Con apenas 22 años, participó en sus segundos Juegos Olímpicos, después de haber competido en Tokio 2020. Delgado no avanzó a las semifinales de los 50 metros libres, pero, a pesar de no alcanzar su objetivo, mostró un gran desempeño y promete seguir luchando en futuras competencias. Y, además, todos pudieron admirar su belleza.

Dina Asher Smith (Reino Unido)

La británica estujo lejos de su rendimiento ideal (Imago)

Estamos en presencia de una de las mejores atletas de su país de los últimos tiempos, aunque la realidad indique que el papel de Asher Smith estuvo lejos de lo esperado en los Juegos de Paris. La británica quedó al margen de la final de los 100 metros femeninos (fue 5a en su serie, con un tiempo de 11s10) y, aunque mostró un mejor papel en los 200 metros (terminó en el 4to lugar), no pudo subirse al podio en las pruebas individuales.

Más allá de su formación deportiva y su talento innato, Dina se ha vuelto desde hace tiempo una referencia también en las revistas de moda y estilo. Ella misma ha confesado que dedica hasta una hora al cabello y la belleza antes de las carreras. “El maquillaje es parte del proceso de preparación, esa sensación psicológica de estar preparado. Tener ese tiempo me ayuda a calmarme”, comentó.

Melanie de Jesús Dos Santos (Francia)

Melanie no volverá a participar de un JJOO (Imago)

La popular gimnasta de 24 años fue uno de los rostros de los Juegos, a partir de su belleza y su atractivo visual y deportivo. Lamentablemente tuvo una actuación de pesadilla, al no poder clasificarse para ninguna final, mientras que el equipo francés fue sorprendentemente eliminado de la competencia por equipos. Melanie se echó a llorar después de luchar denodadamente a pesar del apoyo de la multitud local en sus segundos JJOO (los últimos para ella, según su propia decisión).

Dos Santos era la principal esperanza francesa en la Gimnasia Artística, teniendo en cuenta que fue cuatro veces campeona europea y que se había mudada a Houston hace más de dos años para entrenar en el club de Simone Biles, que dirigen Cecile y Laurent Landi. ¿Cuál será el futuro de Melanie? ¿Deporte o modelaje?

Brianna Throssell (Australia)

Una de las australiana con medallas en natación (Imago)

Si la natación australiana tuvo un gran papel en estos Juegos Olímpicos, una de las responsables de haber sumado tantas medallas es Brianna Throssell. Ella fue parte del equipo de relevos en la prueba 4×200 metros estilo libre, que se dio el gusto de competir contra grandes leyendas del agua, logrando imponerse y sumando una medalla dorada.

Throssell ya había participado en Río 2016 y Tokio 2020, juegos entre los que había acumulado más preseas olímpicas (1 de Oro y 2 de Bronce). Pero también es una de las figuras que más llaman la atención del deporte aussie, a partir de su belleza y carisma.

Shino Matsuda (Japón)

Matsuda en las playas de Tahití (Imago)

Desde la Polinesia Francesa, la joven surfista japonesa Matsuda, de 21 años, llegó a París con el objetivo de obtener una medalla en el Surf olímpico. Con una combinación de destreza y estilo, Shino ha capturado la atención de los fanáticos del surf y aparecía como una de las grandes candidatas a subirse al podio.

Pero la buena de Shino, quizás con menor experiencia que otras rivales, no pudo superar la Ronda 3 y quedó afuera antes de los Cuartos de final de la competencia, al caer frente a la española Nadia Erostarbe. Claro que por Tahití, donde se llevaron adelante las pruebas de surf, su glamour en el agua no pasó desapercibido.

Molly Caudery (Reino Unido)

Molly se despidió antes de tiempo de Paris 2024 (Imago)

Era una de las favoritas a ganar el oro en salto con pértiga (o garrocha) de los Juegos Olímpicos de París. Pero, increíblemente, una de las mejores atletas del año no pudo quedarse ni siquiera clasificar a la instancia final de la prueba. ¿Qué sucedió con Molly? En lugar de intentar el salto de 4.40m, se fue directamente al 4.55 y firmó tres nulos: en ninguno de sus intentos logró superar la medida fijada sin tirar la barra.

La baja en la final de la británica fue un sorpresón, pues llegaba a París como líder en el 2024, habiendo saltado 4.84, la mejor marca del año. Caudery, actual campeona del mundo en pista cubierta, también tiene el récord nacional del Reino Unido con una marca de 4.92. Claramente, era una de las favoritas, que en esta ocasión volvió a destacarse… por su belleza.

Luana Alonso (Paraguay)

La paraguaya generó amores y odios en la Villa Olímpica (Instagram)

Luana se convirtió en uno de los focos de atención den los Juegos Olímpicos, tras ser eliminada en las competencias y anunciar su retiro de la natación. La atleta paraguaya de 20 años no solo ha levantado olas en la piscina, sino también en redes sociales, donde aumentó su popularidad hasta alcanzar los 840 mil seguidores en Instagram.

La elegancia y belleza de Alonso la ha posicionado como una de las atletas más hermosas de París 2024, donde compitió en los 100 metros mariposa. Pero también se vio envuelta en controversias, cuando al ser eliminada decidió ir a conocer Disneyland, situación que fue considerada una falta de respeto y violaba las normas de la delegación. La paraguaya anunció que desde ahora se enfocará en su carrera universitaria y su trabajo como modelo.

Katie Moon (Estados Unidos)

Katie volvió a ganar una medalla olímpica (Imago)

Aunque ya logró el más grande éxito deportivo con la medalla de oro que ganó en los Juegos de Tokio (salto con pértiga), así como dos primeras posiciones en el Campeonato Mundial de Atletismo, la nativa de Ohio llegaba a París después de afirmar que cayó en una “depresión postolímpica” cuando sus resultados bajaron.

Katie está considerada una de las atletas más bellas de París 2024 y, si bien no pudo quedarse con un nuevo título, no debe estar para nada disconforme con su actuación en los Juegos Olímpicos, ya que obtuvo un meritorio segundo lugar y una medalla de Plata, que suma a su colección. Con 4.85 metros, quedó solo por debajo de la campeona, la australiana Nina Kennedy (4.90).

Dalia Kaddari (Italia)

La italiana, otra de las bellezas de estos Juegos (Instagram)

A sus 23 años, la hermosa Dalia Kaddarino solo destaca por su atractivo físico, que la ha convertido en un ícono de los Juegos Olímpicos 2024, sino también por su habilidad y destreza. La representante italiana en los 200 metros llanos ha escalado mucho con el paso de los años, posicionándose entre las mejores del ranking mundial.

La ganadora de la medalla de oro en el Campeonato Europeo Sub 23 de atletismo, y que en Tokio 2020 llegó hasta semifinales, en esta ocasión no pudo demostrar sus mejores performances en la pista atlética del Stade de France. En su prueba característica, no pudo superar el Repechaje y no llegó a semifinales, mientras que en la posta 4×100 metros, el equipo italiano fue sexto en la primera eliminatoria.

Natalia Kaczmarek (Polonia)

Kaczmarek, otra de las grandes relevistas en Paris (Imago)

Otra corredora de revelo destacada. Kaczmarek, 26 años, posee una destacada carrera, logrando el Oro olímpico en Tokio bajo el formato 4×400 metros mixto y la medalla de Plata en 4x400m. Este 2024, ganó la primera posición en el Campeonato Europeo celebrado en Roma, Italia. Además, posee un récord nacional.

Esta fue su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, en los que Natalia además de su gran rendimiento deportivo, tanto a nivel individual como en equipos, ha sido reconocida como una de las más bellas de la competencia. Una verdadera ganadora en todo sentido.

Ingrid Oliveira (Brasil)

La brasileña suele destacarse en las pruebas de clavados (Imago)

La talentosa clavadista brasileña de 28 años llegaba a París con nutrida experiencia en Juegos Olímpicos, habiendo competido en Río 2016 y Tokio 2020. En esta ocasión, Ingrid buscaba nuevamente destacar con su participación en el salto de plataforma de 10 metros. Quien fuera 4ta en el Campeonato Mundial de 2022 no tuvo el mejor papel en estos Juegos, en los que finalizó en la 23ra posición.

Ingrid forma parte del equipo de clavados de su país desde hace una década, etapa en la que fue demostrando sus grandes cualidades deportivas, que le permiten mantenerse dentro de la élite mundial. Lógicamente, su atractivo y carisma la han posicionado como una de las mujeres más sexis de París 2024. Medalla de oro en estilo y elegancia para la brasileña.

Alysha Newman (Canadá)

Newman festeja su medalla en salto con pértiga (Imago)

El salto con pértiga/garrocha sigue dando que hablar en esta lista. Ahora es momento de detenernos en esta atleta canadiense de 30 años. Alysha es otra de las figuras de su disciplina y en París 2024 buscaba subir el listón en su carrera. Después de hacer su aparición inaugural en Río 2016, la atleta se ha condecorado con elogios en el primer plano internacional.

Y vaya si lo logró esta particular y extrovertida atleta norteamericana, que pudo demostrar su talento y carisma en la prueba, culminando en la 3ra ubicación y ganando la medalla de Bronce, después de alcanzar la marca de 4.85 (récord nacional para Canadá). Además de ser una destacada deportista, Newman es modelo de OnlyFans, donde comparte aspectos de su vida y contenido sugerente, aunque alejado del material erótico o para adultos.

Sunisa Lee (Estados Unidos)

La sonrisa de Lee, después de hacer un gran papel (Imago)

La gimnasta estadounidense ha sido una revelación en los últimos años. Con su precisión y gracia, Sunisa ha logrado destacarse en una disciplina extremadamente competitiva. Su participación en París 2024 era esperada con gran entusiasmo por sus fanáticos alrededor del mundo… y ella no los defraudó.

Después de superar varios problemas físicos que durante meses la tuvieron fuera de actividad, Lee participó de la competencia con la ilusión de alcanzar lo más alto. Y en parte lo pudo hacer, sumando una medalla de Oro en el All Around por equipos (junto a Simone Biles, entre otras) y dos medallas de Bronce, en el All Around y Barras Asimétricas, ambas en la competencia individual. Belleza, perfección y talento.

Lieke Klaver (Países Bajos)

Klaver volvió a contribuir con equipo neerlandés (Imago)

La atleta neerlandesa ha conseguido siete medallas como miembro del equipo holandés de relevos en los 4×400 metros, demostrando que esta corredora cuenta con formidables condiciones para el deporte. Los Juegos Olímpicos de París fueron su segunda participación en este gran evento, siendo que en Tokio 2020 ocupó el cuarto lugar en el relevo mixto, escapándosele el bronce de las manos solo por muy poco.

La neerlandesa, que viene de ser segunda en el Mundial de Pista Cubierta de Glasgow y consiguió el bronce en el Campeonato Europeo en los 400 metros y los relevos 4×400 metros, se dio el gusto grande en los 4×400 mixtos (con un tiempo de 3:07.43) ganando la medalla de Oro. Además, compitió en los 400 metros, donde no pudo meterse en la final.

Alica Schmidt (Alemania)

Alica está considerada la “atleta más sexy del mundo” (Imago)

Conocida en las redes sociales como la atleta más sexy del mundo, esta velocista alemana se ha destacado no solo por su desempeño en la pista. Sobre su particular título, Schmidt dijo que no entiende el motivo por el cual le fue otorgado, ya que el deporte siempre es lo primero. Vale remarcar que la alemana, además de ser una atleta hiper profesional, también ha sido modelo de BOSS. Schmidt cuenta con 5,3 millones de seguidores en Instagram.

A lo largo de su carrera, Alica logró el segundo y tercer puesto en los Campeonatos Europeos Sub 20 y Sub 23, respectivamente. Pero en Paris 2024, fue criticada por varios colegas, después de un decepcionante séptimo lugar en el relevo 4×400 metros que dejó al equipo alemán eliminado. Según Luna Bulmahn, su compañera “nunca debería haber estado allí”.