El anuncio parece llegar un poco tarde, pero nunca es en vano: la ATP comunicó este lunes que a través de un organismo independiente investigará las denuncias por violencia de género que realizó la ex pareja del actual número 4 del mundo y campeón olímpico de tenis Alexander Zverev.

Zverev y Sharypova, en 2019. (Getty)

Olga Sharypova había contado en el 2020 y luego en agosto del 2021 el infierno que vivió con el tenista de 24 años: habló de golpes, maltrato verbal, descalificaciones, celos. Que una vez él se sentó con una almohada sobre su cara sin dejarla respirar y también que en otra discusión la golpeó en el rostro: "Tuvimos otra pelea, y en esa pelea me dio un puñetazo en la cara por primera vez. En otras peleas me empujaba, me torcía los brazos, me ahogaba. Pero esta fue la primera vez que me golpeó, realmente me golpeó. Y aclaró -aunque sea innecesario hacerlo- que su intención sólo era la de decir la verdad.

Varias de las situaciones narradas por la ex novia del tenista ocurrieron durante los torneos: el Masters 1000 de Shangai 2019, el US Open, la Laver Cup.

"Las acusaciones planteadas contra Alexander Zverev son serias y tenemos la responsabilidad de abordarlas. Esperamos que nuestra investigación nos permita establecer los hechos y determinar las acciones de seguimiento apropiadas", dijo Massimo Calvelli, director general de la ATP.

Zverev ya había negado las acusaciones y nuevamente salió a responder, apoyando que la ATP investigue de forma independiente: "Siempre he apoyado que se cree una regla de violencia doméstica y me alegra que hayan abierto una investigación de manera independiente como les dije hace meses. Niego todas las acusaciones vertidas hacia mi persona. Hemos logrado un mandamiento judicial en contra de la publicación y el periodista que sacó tal acusación porque la información es difamatoria y falsa. No han hecho caso y mis abogados van a tomar las acciones pertinentes".

Zverev ganó el oro sorprendiendo a Djokovic en Tokio 2020.

En el 2020, mientras se defendía de las acusaciones de violencia, su también expareja Brenda Patea anunciaba su embarazo y la futura paternidad de Zverev, que él confirmó luego. Mayla nació el 11 de marzo de este año.

Este año, Zverev se consagró campeón olímpico, arrebatándole así la posibilidad de conseguir el Golden Slam a Novak Djokovic.