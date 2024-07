Jannik Sinner no va a poder estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. El tenista italiano, número uno del mundo y uno de los máximos favoritos a ganar el oro en individuales de este torneo, confirmó mediante un comunicado que finalmente no se presentará en esta edición.

El motivo de la ausencia de Jannik Sinner en los Juegos Olímpicos París 2024 es que sufre de una amigdalitis. Por recomendación médica no podrá participar en el Torneo de Singles, así como tampoco estará en el Dobles, donde iba a jugar con su compatriota Lorenzo Musetti.

Luego de que se confirme esta ausencia, los jugadores con más chances de levantar el oro en tenis individual en esta oportunidad son Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Además, estará compitiendo Alexander Zverev, el vigente campeón del oro de los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 (torneo que se disputó en 2021 por la pandemia del Covid-19).

El comunicado con el que Jannik Sinner anunció su ausencia de los Juegos Olímpicos París 2024

Jannik Sinner anunció su ausencia de los Juegos Olímpicos París 2024 mediante el siguiente comunicado: “Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París.Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”.

Además, agregó: “Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante“. Y cerró: “Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Fuerza Italia“.

