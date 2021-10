PlayStation y sus franquicias más reconocidas como God of War y Ratchet & Clank se cruzan con la UEFA Champions League en estas publicidades.

PlayStation es conocida desde el principio de la marca por sus buenos anuncios, y a medida que progresa la tecnología, se les abren las posibilidades para ir cada vez más allá. Esta vez, algunos de sus personajes más icónicos pisan la cancha en las nuevas publicidades de la UEFA Champions League.

También lee:

• Sony anuncia Game Trials, una función para probar gratis juegos de PS5

La división de Sony patrocina este torneo desde hace años, pero recién ahora aparecen de manera tan prominente en sus anuncios. El primero de ellos muestra a Kratos y Atreus, tal como se los ve en God of War (2018), saliendo a la cancha con el estadio repleto.

La participación de estos dos icónicos personajes es bastante breve, y no se les da mucho para hacer. Pero no es el único cameo de PlayStation: la heroína Aloy, de Horizon Zero Dawn y pronto Horizon Forbidden West, aparece usando sus dispositivos para armar una táctica en pleno partido.

Con quienes más creativos se pusieron son con Ratchet & Clank, quienes también representan a la marca en estas publicidades. El dúo de los plataformeros aparece a través de un portal para poner a un jugador lesionado en una camilla, y llevárselo de la cancha.

Los segmentos están muy bien logrados, y cumplen el objetivo de Sony que es el de darle más exposición a sus personajes más emblemáticos. Es un gran momento para ser fan de PlayStation: el mes próximo, los miembros de PS Plus se llevarán no tres, sino seis juegos gratuitos con el servicio.