Marvel's Guardians of the Galaxy reveló su 'Playlist' oficial y completa con video incluido

Este viernes 8 de octubre, Eidos-Montréal publicó un nuevo video de música de los 80 para celebrar el lanzamiento oficial de "Zero to Hero", el segundo e impresionante sencillo de la banda Star-Lord, de Marvel's Guardians of the Galaxy.

Este video inspirado en los dibujos animados clásicos de los 80 le sube el volumen a la nostalgia, y al verlo entenderás por qué Peter Quill en su modo superfan decidió adoptar el nombre de la banda como su alias en el universo del juego. ¡Pero eso no es todo! Eidos-Montréal también lanzó una grabación vintage en VHS de la banda Star-Lord tocando el tema en vivo, y haciendo alarde de sus largas cabelleras, y lo combinó con el video animado para crear una versión extendida que no te puedes perder.

Además de incluir "Zero to Hero" y "Space Riders (with No Names)" de Star-Lord, la playlist original del juego de Marvel's Guardians of the Galaxy incluye 30 temas con licencia icónicos de artistas legendarios como Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, Blondie y muchos más. Todos los temas de la playlist también están en el juego, con la opción de cambiar a alternativas aptas para hacer stream para los jugadores que lo necesiten.

Escuche la 'Playlist' completa y original para el juego Marvel's Guardians of the Galaxy

Creado especialmente para Marvel's Guardians of the Galaxy, el álbum completo de la banda Star-Lord se lanzará por su cuenta junto al lanzamiento del juego el 26 de octubre.El videojuego estará disponible en las consolas PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One, en PC y en streaming con GeForce NOW el 26 de octubre de 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy: Versión en la nube también estará disponible para Nintendo Switch el 26 deoctubre en algunas regiones.