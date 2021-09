Han sido varias las ocasiones en las que Jürgen Klopp ha sorprendido a todos con su humildad. En esta oportunidad, el entrenador alemán sorprendió a un fanático de Liverpool que lucha contra el cáncer. Fue el hermano del hincha quien hizo pública la carta firmada por el técnico de los Reds.

El usuario de Twitter identificado como Andy publicó en su cuenta una carta formal recibida por parte de Liverpool dirigida a su hermano, Chris. Dicha carta estaba escrita por el entrenador de los Reds, Jürgen Klopp. El técnico mostró su lado más humano y se solidarizó con el fanático en su lucha con la enfermedad.

Carta de Klopp

Klopp se dirigió personalmente a Chris, paciente con cáncer. "Primeramente, espero que no te importe que te escriba, solo quiero que sepas que todos dentro de la familia del Liverpool estamos a tu lado. Eso es mucha gente, y hay ocasiones en las que paro y pienso en cuantísima gente nos está apoyando a mí y a mis jugadores y me explota la cabeza. Pero el hecho de que todos nos mantengamos todos unidos es lo que hace que este club sea tan especial".

El alemán habló en nombre de todo el equipo en su gesto con el hincha. "Espero que en esta ocasión no les importe que hable en nombre de todos ellos cuando digo que estamos todos contigo. No son solo palabras, es algo que realmente nos importa. Cuando escucho a mis jugadores hablar de lo que les ayuda en días difíciles, una de las cosas que todos dicen es que el respaldo del club y de la afición marca la diferencia".

"Otra cosa que me dicen es que su familia es lo más importante para ellos. Seguramente no necesite decirte esto, porque me han dicho que tiene una familia y unos amigos brillantes a tu alrededor y que todos están haciendo lo posible para apoyarte" concluyó Jüegen Klopp. Los propios hinchas de Liverpool hicieron viral la carta en Twitter.