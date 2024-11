La CONMEBOL confirma el pésimo momento de la Selección Peruana y hace esto

La Selección Peruana perdió ante Argentina por la fecha doce de las Eliminatorias CONMEBOL y quedó en el último lugar de la tabla rumbo al Mundial 2026. Solo teniendo siete puntos, todavía quedan 18 unidades por jugar, pero ahora mismo la sensación es que esa tarea es muy complicada de realizar.

Consciente que definitivamente no es un buen momento, todo empezó a dolerle más al hincha de la Selección Peruana tras ver la última publicación de CONMEBOL. Eligiendo a los jugadores más destacados de la fecha, se develó que no hay ningún futbolista del cuadro de Jorge Fossati.

La CONMEBOL confirma el pésimo momento de la Selección Peruana

Publicando el once ideal de las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias, CONMEBOL no tomó en cuenta a ningún jugador peruano y el gesto no haría más que confirmar el pésimo momento que está pasando actualmente la Selección Peruana de cara al Mundial 2026.

Empatando sin goles ante Chile por la fecha 11 y cayendo 1-0 ante Argentina por la jornada 12, ahora quedó muy claro que la Selección Peruana es la última de las Eliminatorias y que, además, ninguno de los elementos que tiene Jorge Fossati tienen el reconocimiento de CONMEBOL.

El 11 ideal de CONMEBOL. (Foto: CONMEBOL)

Publicidad

Publicidad

Lo que sigue para Perú es enfrentar a Bolivia y Venezuela en la próxima fecha doble de las Eliminatorias. Sucediendo todavía en marzo del 2025, el cuadro de Jorge Fossati chocará primero en Lima ante los altiplánicos y luego se medirá ante los ‘Llaneros’ presuntamente en Caracas.

Perú tiene que empezar a sumar puntos afuera si es que todavía quiere mantener opciones matemáticas de ir al Mundial 2026. Si no logra sacar los seis puntos en la fecha doble de marzo, oficialmente podría ser la primera selección eliminada de CONMEBOL para la Copa del Mundo.

ver también Jorge Fossati pecó de sincero y reveló por qué Paolo Guerrero dejaría la Selección Peruana

ver también Se conoció el enorme motivo que tiene Jorge Fossati para nunca más convocar a Joao Grimaldo

Los puntos que necesita la Selección Peruana para asegurar la clasificación al Mundial 2026

La Selección Peruana ahora mismo no tiene un buen presente y está última en la tabla general de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con solo siete puntos, el cuadro de Jorge Fossati tiene que llegar al séptimo puesto para acceder al repechaje y desde el sexto para arriba asegura su pase directo. En ese sentido, quedan 18 puntos por jugarse en seis partidos. Así pues, Perú tiene que hacer 15 puntos para asegurar su clasificación. Otra meta sería el repechaje, para ese puesto tendría que hacer, como mínimo, 12 puntos.

Publicidad

Publicidad