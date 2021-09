Las victorias ante Norwich y Burnley calmaron un poco las aguas, aunque todavía estamos lejos de ver algo de paz en el Emirates. Arsenal vive uno de los momentos deportivos más críticos de su historia moderna en medio de una Premier League donde los londinenses se encuentran cada vez más lejos de los primeros planos. Los tiempos de gloria de la mano de Arsene Wenger son ya parte del pasado, aunque el DT no niega que se siente listo para seguir entrenando.

El actual director de desarrollo de la FIFA viene siendo noticia en los últimos días gracias a los revolucionarios proyectos que planea llevar a cabo alrededor del fútbol de selecciones. Lejos de los banquillos desde hace tres temporadas, Wenger viene siendo la mano derecha de Gianni Infantino para darle un giro de 180 grados al calendario de un deporte cada vez más apretado.

En una charla con The Telegraph, confesó que todavía no se ha retirado de la dirección técnica y que solo espera por una oferta que sacie sus pretensiones: “Estoy en buena forma y no he decidido del todo no hacerlo más. En general, tenemos que aceptar que nuestros días llegan a su fin en algún momento. No lo descarto, pero estoy completamente concentrado (en la FIFA) y no me preocupo demasiado por el resto”.

¿Una segunda parte en Arsenal?

“Siempre hay personas que dicen 'Eres demasiado mayor', así que en ese momento, tal vez pensé que tenían razón”, confesaba sobre la decisión de dejar la capital inglesa luego de 22 años a cargo del primer equipo. En tiempos donde los Gunners se han quedado por primera vez fuera de Europa en más de 25 temporadas, las declaraciones de Wenger hicieron explotar las redes tanto a favor como en contra de otro ciclo.

1235 partidos dirigió el francés entre 1996 y 2018 al equipo más representativo de la capital. Su fútbol cambió para siempre el estilo de una Premier donde los balones en largo y la verticalidad fue cambiando por posesión y fútbol total. En el peor momento del club con el que llegó incluso a una final de la Champions League, ¿Se le debería dar una chance en el banquillo?