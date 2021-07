Ronald Koeman empieza a sacar conclusiones en una pretemporada donde sabe que tendrá que hacer uso de la cantera para ‘reforzar’ al primer equipo del Fútbol Club Barcelona. El neerlandés está más que satisfecho con los fichajes de Emerson, Depay, Agüero y Eric García, aunque en las últimas horas ha trascendido que habría solicitado a la dirigencia un esfuerzo por uno de los cracks del Bayern Múnich. ¿Imposible?

Recordemos que en el Allianz se viven momentos llenos de tensión entre la nueva directiva de los Bávaros y sus principales figuras. Una que viene ascendiendo gracias a las divisiones salariales y las malas relaciones con los agentes que representan a algunos de los cracks con los que cuenta el rey de la Bundesliga. Al igual que muchos otros clubes, Koeman quiere que Barcelona saque tajada de esta guerra interna en el sur de Alemania.

Sabiendo que Umtiti tendrá que salir en algún momento y que Clemente Lenglet tiene todas las papeletas para emigrar igualmente, Koeman habría solicitado al club hacer un esfuerzo por traer un fichaje de calidad en la última línea. La edad de Piqué y la juventud de Araujo necesitan de un crack que acompañe la transición que vive el primer equipo en las últimas temporadas.

Un viejo conocido de LaLiga

Mundo Deportivo afirma que Ronald Koeman tiene una debilidad con Lucas Hernández, que viene de ser operado luego de la Eurocopa y a quien la lesiones vienen generándole criticas en Alemania. Tasado en más de 40 millones de euros y con un contrato que le amarra al Allianz hasta el 2024, en Barcelona la directiva lo tacha de una posible lista de refuerzos.

Y es que el jugador no solo entra en los planes de Nagelsmann, sino que es considerado el nuevo líder la última línea de los Bávaros junto a Upamecano. A Koeman le encanta su perfil producto de esa polivalencia entre central y lateral por izquierda que aprendiese de la mano de Simeone en España. Por menos de 80 kilos cuesta creer que en Múnich le dejen partir y en Barcelona, no hay dinero para nada que no tenga que ver con Messi. ¿Y si se propone algún intercambio?