Se viven horas de locos en Europa con el futuro de Lionel Messi. El rosarino sigue sin club mientras en PSG le esperan con los brazos abiertos para cerrar un equipo de ensueño que pueda ganar todo lo que se cruce en su camino. En España vienen asegurando que Barcelona intentó minutos atrás enviarle una contrapropuesta al 10.

Betevé afirmó que Ferran Reverter, CEO del Barcelona, habría llamado en la madrugada a Jorge Messi para intentar que su hijo no se marche a Paris y termine su carrera en Catalunya. La noticia explotó la mañana española, donde distintas fuentes enfrentaron sus posturas coincidiendo solo en un apartado: “El club intentó protegerse”.

"El Barça le hace una última protesta a Messi. El argentino y el club negocian de madrugada una oferta que llega después de la despedida. La opción del Barça no está del todo cerrada. Ferran Reverter, CEO del club, es el interlocutor", anunció el medio en su cuenta de Twitter en una bomba que estremece Cataluña.

Guerra política en la salida de Messi

AS y Mundo Deportivo marcan que haya sido verdad o no este último intento de Barcelona por retener a Messi, el club habría buscado justamente ese no de Lionel para volver a protegerse y asegurar que se hizo todo lo que estaba en sus manos. Desde este lado del Atlántico, Pollo Vignolo y Diario Olé afirman que Messi será del PSG en unas horas o días.

Por su parte, medios cómo MARCA indican que contactaron con el entorno del argentino para conocer si realmente Laporta y Reverter habían intentado que se quedase con esa última oferta. El diario de la capital española asegura que Messi nunca recibió tal propuesta y que el rosarino solo piensa en lo que viene. A sus 34 años, todo indica que el 10 se mudará a Paris en las próximas horas o días.