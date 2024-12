Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a dejar al Al Nassr

Seguramente ofertas no le van a faltar. Es que a pesar de que esté camino a sus 40 años (los cumplirá el próximo 5 de febrero), se trata de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia, que a partir del primero de enero que se avecina estará en condiciones de negociar libremente para ya coordinar su temporada 2025/2026, puesto que su contrato con el Al Nassr termina el próximo 30 de junio.

CR7 siempre se mostró comprometido con el conjunto saudí. Además, se lo ve con intenciones de romper con la racha sin títulos en Medio Oriente. Con lo cual, no hay indicios para pensar que no concretará una renovación. Pero claro, las semanas pasan, no hay noticias al respecto y lo cierto es que está a punto de empezar a entablar conversaciones con sus pretendientes.

Encima, en dirección hacia las especulaciones, el diario Marca, en un reporte publicado en su edición de este lunes 30 de diciembre, advirtió que Cristiano Ronaldo no descarta encarar nuevos desafíos una vez terminado el vínculo con el Al Nassr a mediados del año que está por comenzar.

”No quiere abandonar Arabia Saudí sin ganar la Liga”, aclara el medio de comunicación español. Sin embargo, especifica que ”si eso no sucede, no será un obstáculo para que abrace un nuevo proyecto, siempre y cuando sea atractivo y cuente con bases sólidas que le permitan seguir alcanzando nuevas marcas y récords”.

En concreto, su futuro cercano está por definirse en las próximas semanas. Lo que sí es un hecho es que, ya sea con la camiseta del Al Nassr o con la de otro club, tiene pensado seguir jugando. En otras palabras, el retiro no pareciera ser algo que vaya a suceder cuando restan tan solo 18 meses para una nueva Copa del Mundo.

Los hinchas del Manchester United se ilusionan con la vuelta de Cristiano Ronaldo

En la ceremonia de los Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo, entre tantas otras declaraciones, opinó sobre el mal momento del Manchester United. Fue en ese momento en el que, además, adelantó cuál es su planificación para cuando abandone su carrera de futbolista profesional.

“Esto lo dije anteriormente y lo seguiré diciendo: el problema no son los entrenadores en el Manchester United, es mucho más que eso. Si yo fuera el propietario del club, dejaría las cosas claras y cambiaría lo que creo que está mal ahí”, señaló CR7 a raíz de las temporadas decepcionantes que viene acumulando la institución de Old Trafford.

Y añadió una frase con la que insinuó la chance de comprar al Manchester United: “Sigo siendo demasiado joven, tengo muchos planes y sueños por delante. Pero recuerden mis palabras: voy a ser dueño de un club grande, ténganlo por seguro”.

