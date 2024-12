“Por fin marcó un gol”. La frase de Pep Guardiola sonó como un alivio. Porque así como el DT pudo volver a disfrutar de una victoria (la segunda en los últimos 14 encuentros), Savinho marcó su primer gol en su partido número 26 con la camiseta del Manchester City. “Tiene una habilidad y una calidad increíbles, que ya venía demostrando. No se cansa nunca de intentarlo”, agregó el entrenador luego del triunfo frente al Leicester por 2-0, gracias los tantos del brasileño y de Erling Haaland.

La llegada de Savinho a Manchester se dio en el pasado verano europeo, luego de una gran temporada en el Girona de España (otro de los equipos del City Group), que también le permitió ser parte de la Selección de Brasil que disputó la Copa América. El City había pagado 25 millones de euros por su pase y su incorporación sirvió para compensar la salida de Julián Alvarez, quien buscó ser transferido al Atlético de Madrid para tener más continuidad.

Y mientras el argentino fue de menor a mayor en el equipo del Cholo Simeone, Manchester City transita su peor momento desde que lo dirige Guardiola, quien cumplió 500 partidos como DT del conjunto inglés frente al Leicester. En 26 partidos, Julián Alvarez ya convirtió 12 goles, enamoró a los hinchas colchoneros y disfruta de ser el único puntero de LaLiga de España.

Del otro lado, el City acumulaba nueve derrotas, tres empates y un triunfo en los últimos dos meses hasta que el domingo que volvió a ganar tras cinco encuentros y regresó a zona de clasificación a las copas europeas, aunque todavía muy lejos de Liverpool, el puntero de la Premier League. Y entre los bajos rendimientos generales, el caso de Savinho se destacaba por su sequía.

La comparación entre los números de Savinho y Julián Alvarez

Con tan solo 20 años, arribó a Manchester como una gran promesa. De hecho, lo es. Pero todavía no lo pudo demostar. “Es un chico que puede jugar en los dos costados. Defensivamente no es increíble en el uno contra uno, pero su ritmo de trabajo es impresionante y es muy agresivo en ambos lados”, comentó Guardiola sobre Savinho ganarle al Leicester, donde no sólo hizo un gol (aprovechó un rebote del arquero y definió de zurda) sino que también asistió a Haaland para el 2-0.

El primer (y único) gol llegó en su partido número 24 con la camiseta del Manchester City. Suma 16 presencias en la Premier League, cinco en Champions League, dos en la Carabao Cup y la final de la Community Shield. Las cifras contrastan con los 12 festejos en 26 partidos que acumula Julián Alvarez con Atlético de Madrid.

Y si se retrocede hasta la temporada 22/23, cuando el Araña se sumó al Manchester City, los números también son más positivos para el delantero argentino: en sus primeros 24 encuentros con la camiseta celeste había convertido siete goles.

