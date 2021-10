Restan apenas poco más de 72 horas para que el planeta vuelva a detenerse para vivir una nueva edición del Clásico del fútbol español. Barcelona y Real Madrid protagonizarán el encuentro más vibrante de la jornada en LaLiga, donde se realizan grandes operativos para recibir un aforo completo en la casa Culé. En ese contexto, ¿Cuánto cuestan y cómo se pueden comprar entradas para el choque?

Se habló mucho sobre hasta qué punto podrían estar o no los hinchas en el primer Clásico de la temporada 2021/2022. Desde marzo de 2020 que los fans no pueden vivir un Barcelona vs. Real Madrid, por lo que la apertura de las puertas del Camp Nou ha generado un autentico terremoto a la hora buscar entradas. No teman, todavía hay como conseguirlas vía online.

Si bien la reventa siempre es una opción para los más necesitados, la realidad es que producto de la entrada de 98.000 almas al feudo barcelonista, está será más que nunca una arriesgada opción. El Camp Nou pedirá certificado de venta a quien pretenda pisar sus tribunas y los tiquetes online para pasar los controles de seguridad serán el único medio que permita sentarse a ver el encuentro.

¿Cómo comprar entradas?

Para poder soñar con ver este nuevo Barcelona vs. Real Madrid tan solo bastará con ir a la web oficial del equipo Culé, donde en el apartado de entradas y lives tours de su portada saltaremos a un menú con cada partido al que todavía se puede ingresar. Si bien restan cuatro días y apenas 56.000 personas cuentan con abono, la demanda mundial hará que las entradas vuelen con el correr de las horas.

Tras ingresar al encuentro desde el menú solo faltará con comprar entradas. Desde ahí, los precios van desde 109 euros hasta los 249 y la misma web irá indicando cuantos lugares se encuentran disponibles en cada localidad. Si estas interesado en vivir un Clásico en primera persona, habrá que apurarse.

