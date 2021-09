Todos los hinchas del Barcelona estarán más que pendientes a lo largo de temporada del primer curso sin Messi, pero también de una economía que ya ha dejado suficientes bajas para preocuparse de lleno con el futuro del club. La deuda sigue siendo una amenaza que ha obligado a hacer recortes en todas las áreas y el primer equipo, es sin dudas quien más lo sufre.

Griezmann, Messi, Emerson, Pjanic, Junior Firpo , Aleña etc. Las salidas del club tienen diferentes motivos, pero todos envuelven una necesidad de liberar un poco de espacio en los gastos que debe asumir la directiva cada mes. Las rebajas de sueldos para inscribir a los fichajes supusieron un punto nunca antes visto en la economía Culé y un ejemplo más de un plantel que se ha venido desvalorizando de manera alarmante.

Transfermarkt comparó lo precios de mercado de cada uno de los jugadores del Barcelona desde 2010 y el dato es alarmante. La Masía será más protagonista que nunca gracias a la crisis es cierto, pero también lo es que aquellos que llenaron las vitrinas del club con trofeos tampoco pasan por el mejor momento de su carrera. Hasta 500 millones de euros en valoración ha perdido el equipo del 2019.

Un mar de diferencia con las potencias

La pandemia lo cambió todo. Bartomeu no podía seguir haciendo la vista gorda mientras el club se desangraba gracias a una serie de operaciones que no dieron resultados deportivos ni económicos. 1095 millones de euros valía el primer equipo Culé el 1 de septiembre de 2019 y ahora esta cifra no supera los 600. Atlético de Madrid ha tomado ese segundo puesto en LaLiga española y si miramos a Europa, se está cerca de estar fuera del top ten.

Manchester City (1.040 millones), PSG (998,95), United (937,25), Chelsea (881,50) y Liverpool (879,5) son quienes lideran esta tabla a nivel mundial con planteles del primer nivel y con incluso posibilidades de ser mejorados. Solo Pedri y Frenkie de Jong superan los 80 kilos de valoración en el portal alemán, mientras que un total de 16 jugadores no supera los 20.