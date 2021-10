El 7 reconoció la superioridad del equipo de Jürgen Klopp y anunció que no queda mucho tiempo para cambiar el rumbo en Old Trafford.

Era su primer gran encuentro desde que regresase a la Premier League y como todos, quedó en deuda. Pese a que le anularon un gol y su equipo dejó la peor imagen que se recuerde a corto plazo en un encuentro ante Liverpool, Cristiano Ronaldo no huyó de los señalamientos que tienen a Manchester United en el foco de las críticas. Con un enigmático mensaje, pidió a todos dar un paso hacía delante.

0-5, Solskjaer contra las cuerdas y con un calendario que incluye Atalanta, Tottenham y Mánchester City por delante. La actualidad de los Diablos Rojos preocupa, peor también lo hace el durísimo fixture que se le viene a CR7 y compañía. Sin tiempo para lamentarse, el luso pidió perdón, agradeció a los fans y aseguró que no queda mucho margen para reconducir el barco.

Mea culpa

Por medio de sus redes sociales, el portugués pidió perdón en lo que fue su noche más dura en Old Trafford. Una donde estuvo cerca de irse expulsado en la primera parte, donde le anularon un gol y en la que tuvo que correr en todo el segundo tiempo a un Liverpool que se floreaba en el teatro de los sueños. No hay tiempo para lamentarse asegura.

"A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!", clamó CR7 en Instagram.

Mientras se debate si Ole Gunnar Solskjaer seguirá o no al frente del equipo, Cristiano Ronaldo entona el mea culpa antes de lo que será el momento más duro para Manchester United en la temporada. En los próximos 30 días, Tottenham, Pep Guardiola, Atalanta, Villarreal y Chelsea pondrán a prueba el millonario proyecto de los Diablos Rojos.