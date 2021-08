Dura respuesta de Guardiola a Klopp: "Si no está de acuerdo, que denuncie en el juzgado"

Los altos gastos de Manchester City en fichajes vuelven a ser tema de discusión en este mercado de pases. Fue el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp quien salió a criticar públicamente la flexibilidad que se les da a los ciudadanos a la hora de gastar cientos de millones de euros. Ahora ha llegado la respuesta por parte de Pep Guardiola.

A pesar de que el propio Guardiola había dicho durante la pasada campaña que Manchester City no podía afrontar gastos multimillonarios en este mercado de pases, el club sumó a Jack Grealish por más de 100 millones de euros. Ahora también se rumorea una avanzada por Harry Kane por otros 150 millones.

"No sé cómo PSG, Chelsea, United y City pueden comprar tanto. Nosotros no podemos compararnos con el resto de clubes. Obviamente ellos no tienen límites, nosotros sí. Nosotros solamente podemos gastar en base a lo que ingresamos, siempre lo hemos hecho así" fueron las palabras de Klopp, insinuando flexibilidad en cuanto al Fair Play Financiero para ciertos clubes.

Guardiola justifica los gastos

Previo al partido de este domingo ante Tottenham, Pep Guardiola habló ante la prensa sobre los señalamientos de Klopp. "Antes solo había uno o dos clubes. Ahora está el Chelsea con Abramovich y nuestro club con Sheikh Mansour. Quieren invertir en el fútbol. ¿Cuál es el problema? Tenemos límites como el Fair Play Financiero y si no están de acuerdo pueden ir al juzgado y denunciarlo".

Fuente: Getty

El entrenador justificó los gastos del club con las ventas de jugadores. "Fichamos a Jack Grealish porque vendimos por 60 millones de libras, así que al final hemos gastado 40 millones de libras. Seguimos absolutamente las reglas. En nuestro club, los propietarios no quieren perder dinero, por supuesto, pero quieren gastar, así que podemos hacerlo".