Manchester City es la noticia del día en un Reino Unido donde nuevamente se vuelve a comentar alrededor del futuro de Pep Guardiola. Los skyblues exigen claridad en relación con el futuro del ex entrenador del Barcelona de cara a lo que de momento suponen los últimos 12 meses de su estancia por el Etihad. Diciembre del 2024 y una ecuación más que similar en la que se dio alrededor del adiós de Jürgen Klopp al Liverpool pueden repetirse.

The Telegraph y BBC hablan de un Manchester City plagado de trabajo en sus despachos a lo largo de las últimas jornadas. No solamente se esperan novedades más pronto que tarde alrededor del juicio que se mantiene alrededor de 115 posibles violaciones del Fair Play Financiero de la Premier League. También hay motivos para acelerar los tiempos en relación con la última renovación o temporada de Guardiola.

Ambos portales hablan de un Manchester City que ha puesto el límite a su entrenador. Se habla del mes de diciembre como el último momento que Pep Guardiola tiene para informarle a los jeques del Etihad de su decisión de tanto continuar como abandonar el Etihad a finales de temporada. Se quiere contar mínimo con un espacio de seis meses para encontrar el sustituto ideal de un proyecto de casi 9 años en la Premier. Aseguran que un video despidiéndose por parte del ex Barcelona tal y como ocurriese con Jürgen Klopp meses atrás no está ni mucho menos descartado.

La realidad es que el futuro de Guardiola se encuentra más relacionado que nunca la selección inglesa. La salida de Gareth Southgate tras la Eurocopa de Naciones donde Inglaterra nuevamente fracasó en su objetivo de levantar el título ha derivado en un interinato que de momento no tiene fecha límite. La FA sueña desde hace tiempo con quedarse con los servicios de Pep y este nunca ha descartado su deseo de llegar algún día al universo de selecciones. El 30 de junio del 2025 termina de momento su contrato por un Manchester City que pide garantías de cara a planificar su futuro.

Última imagen del duelo Guardiola vs. Klopp en la Premier League: IMAGO

Michel, Julian Nagelsmann, Xabi Alonso o Roberto De Zerbi. Son algunas de las hojas de vida que han sonado por Manchester City de cara a asumir lo que sería la primera temporada post Guardiola en el Etihad. Un lugar dónde ahora mismo también se hacen esfuerzos en el mercado de fichajes y donde por supuesto se quiere tener el panorama claro antes de llegar a 2025 plagado de noticias importantes para el último gran dominador de la Premier League. Diciembre, momento donde deberíamos empezar a tener claridad con Pep.

Guardiola nunca ha negado su deseo

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, palabras del DT a ESPN Brasil en el pasado mes de febrero sobre el tema. 2025 puede suponer el final de su ciclo por el Etihad.

Gundogan, tema de estado en Manchester City

Manchester City ya negocia el retorno de un jugador intocable para Guardiola. La gran pregunta que se hacen ahora mismo medios como The Guardian pasan por saber que tanto de los 15 millones de euros que cobra el jugador por Barcelona pueden asumirse en el Etihad. Hablamos de una de las piezas que desde su marcha del equipo, Guardiola nunca pudo reemplazar.