El mundo del fútbol se encuentra en shock tras las declaraciones de Jürgen Klopp alrededor de su futuro como director técnico. El ex entrenador de entidades como Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool apuesta de momento punto final a una carrera plagada de éxitos y que de momento no volverá a la línea de cal. Por Inglaterra afirman que de cara al 2025 podría darse su retorno al deporte rey en un nuevo rol como puesto creado exclusivamente para su figura.

“A partir de ahora, esto es todo para mí como entrenador. No renuncié por capricho, sino que fue una decisión general. También he entrenador a los mejores equipos del mundo…A partir de ahora, esto es todo para mí como entrenador. No renuncié por capricho, sino que fue una decisión general. También he entrenador a los mejores equipos del mundo”, fueron hoy las palabras del alemán para confirmar cómo de momento nada puede evitar que se aleje de la dirección técnica. Recordemos que hubo propuestas tanto de la selección de Estados Unidos como Inglaterra de cara a convencerle de entrenar en el Mundial 2026.

La contracara de la información llega en Inglaterra. The Independent apunta puntualmente a la ciudad de Dortmund y a un verano del 2025 donde el director deportivo Sebastian Kehl termina en este momento su contrato con el equipo del muro amarillo. Se especula con que Klopp podría volver al Borussia de cara a comandar un departamento llamado dirección de fútbol qué sería creado únicamente alrededor de su retorno. Hablamos de un rol más dirigencial que presente en el día a día del primer equipo.

¿De qué se trataría? Por el Reino Unido hablan disfunciones relacionadas con el desarrollo de futbolistas juveniles en la cantera de Dortmund. También de funciones relacionadas con la secretaría de fichajes de una entidad que siempre busca talento joven a lo largo del planeta. Que Klopp sea el nexo entre las divisiones inferiores del Borussia y su paso césped del Signal Iduana Park compondrían los pilares de un departamento que solamente podrá darse en caso de que Jürgen del ‘Si quiero’ dentro de 12 meses. Queda mucho tiempo por delante.

Klopp ya tuvo su despedida del Liverpool: IMAGO

Klopp deja los banquillos por desgaste. El mundo del fútbol empezó a conocerle gracias a sus grandes temporadas en un boxeador con donde Robert Lewandowski o Ilkay Gundogan eran pilares de un revolucionario equipo. A lo largo de las últimas 9 temporadas el alemán comandó la reconstrucción de un Liverpool que ya es histórico y en el cual Jürgen afirmó que ya no le quedaban energías. Llega la hora de descansar y en verano del 2025 The Independent espera que desde Westfalia se hagan ofertas pensado en regresar a The Normal One a la actividad.

Los números de Klopp en Liverpool

Hablamos de un total de 491 batallas, 299 triunfos, 109 empates y apenas 83 derrotas. 1035 goles a favor y 503 en contra, ejemplos de un fútbol vertical que ha quedado marcado en cada grada de Anfield. Nueve títulos, decenas de noches icónicas es igualmente la Champions League ganada en el metropolitano de Madrid en el 2019, páginas doradas de una era con pocos precedentes a corto plazo en Merseyside.

¿Cómo le fue a Klopp en Dortmund?

Desde el 2008 al 2015 Borussia le dio las riendas del equipo. Dortmund vivía una situación más que similar a la que Klopp se encontraría en Liverpool. Lo que suponía una fuerte crisis deportiva y social alrededor del club terminó convirtiéndose en una era dorada donde llegaron a ganarse dos ediciones consecutivas de la Bundesliga y un total de cinco títulos nacionales. La final de la Champions del 2013 perdida ante Bayern Múnich en Wembley, el clímax del proyecto.